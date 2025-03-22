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24 Канал Новости Украины Россия атаковала "Шахедами", удар по Запорожью: хронология 1123 дня войны
22 марта, 06:17
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Россия атаковала "Шахедами", удар по Запорожью: хронология 1123 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1123 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 22 марта, сообщает 24 Канал.

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06:16, 22 марта

  • В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 8 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
05:19, 22 марта

Уиткофф заявил, что не считает Путина плохим человеком

Он решил рассказать новые детали о своих впечатлениях после второго визита в Кремль. По его словам, Путин заказал портрет президента Трампа у ведущего российского художника и "фактически подарил его" Виткоффу, попросив передать Трампу.

Он (Путин – 24 Канал) рассказал мне историю. Когда в президента (Трампа – 24 Канал) стреляли, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга,
– заявил Уиткофф.

"Я не считаю Путина плохим человеком", – подытожил спецпосланник Трампа. По его мнению, во всем виновата "сложная ситуация, сложившаяся ситуация". Речь идет о полномасштабной войне России против Украины.

01:15, 22 марта

Поисковые работы в Запорожье завершили

В Запорожье поисково-спасательные работы завершены. Погибли 3 человека, 12 человек травмированы. Количество пострадавших уточняется.

Отметим, что по состоянию на 23:50 по данным полиции, известно было о 9 раненых людей (среди них младенец).

00:59, 22 марта

Удар дронами по Киеву

В Киеве в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе. На третьем этаже многоэтажки, по данным спасатели, вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на мансардный этаж.

Во время тушения пожарные эвакуировали четырех человек. Пожар ликвидировали в 23:29 площадью 100 квадратных метров. Пострадавших нет.