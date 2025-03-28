Россия запускала "Шахеды", дроны атаковали Энгельс: хронология 1129 дня войны
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1129 дни. Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор захватнической армии.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики совершили очередное военное преступление, применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву. Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности. Среди ночи 28 марта губернатор Саратовской области сообщил, что в регионе есть угроза применения ударных БпЛА. В городах зазвучала сирена о воздушной тревоге, о чем местные сразу сообщили в социальных сетях. Информации о последствиях атаки пока нет. Но из свидетельств очевидцев известно, что в Энгельсе, который расположен в Саратовской области и у которого есть военный объект стратегической авиации российской армии, прозвучали несколько взрывов. В Одессе поздно ночью 28 марта прогремели взрывы. На город летели российские ударные беспилотники типа "Шахед". Враг продвинулся возле Катериновки, Пантелеймоновки и Орлянского,
Враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты в Полтаве
Беспилотники снова атаковали Энгельс
Враг продвинулся в 3 населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях
– написали в DeepState.
В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики совершили очередное военное преступление, применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву.
Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.
Среди ночи 28 марта губернатор Саратовской области сообщил, что в регионе есть угроза применения ударных БпЛА. В городах зазвучала сирена о воздушной тревоге, о чем местные сразу сообщили в социальных сетях.
Информации о последствиях атаки пока нет. Но из свидетельств очевидцев известно, что в Энгельсе, который расположен в Саратовской области и у которого есть военный объект стратегической авиации российской армии, прозвучали несколько взрывов.
В Одессе поздно ночью 28 марта прогремели взрывы. На город летели российские ударные беспилотники типа "Шахед".
Враг продвинулся возле Катериновки, Пантелеймоновки и Орлянского,