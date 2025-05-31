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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами" по Украине, взрывы в России: хронология 1193 дня войны
31 мая, 06:53
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Атака "Шахедами" по Украине, взрывы в России: хронология 1193 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1193 день. Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 31 мая, сообщает 24 Канал.

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06:44, 31 мая

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
06:37, 31 мая

Россия ударила КАБами по домам на Запорожской области

Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень.

Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом разрушили. Еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.

04:18, 31 мая

В Харькове прогремели взрывы

От ударов вражеских БПЛА пострадали два района города –Шевченковский и Киевский. На местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший человек.

В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО –повреждено помещение и несколько автомобилей. В Киевском, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла.

Всего зафиксировано восемь прилетов по городу – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, сообщил Игорь Терехов.

02:53, 31 мая

Россия ударила по Сумской области ракетами

В ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине

Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

В ОВА сообщили, что по меньшей мере один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте.

00:47, 31 мая

В ночь на 31 мая Курскую область России атаковали дроны. Российские телеграмм-каналы пишут о прилетах в Рыльске и Льгове.

 