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24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедами", продвижение врага на фронте: хронология 1230 дня войны
7 июля, 06:39
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Ночная атака "Шахедами", продвижение врага на фронте: хронология 1230 дня войны

Ирина Марцияш

Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор оккупационной армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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06:38, 07 июля

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
06:23, 07 июля

Ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами ВМС Вооруженных Сил Украины было сбито 15 вражеских дронов-камикадзе SHAHED-136.

 

05:37, 07 июля

Атака "Шахедами" по Харькову

Городской голова Игорь Терехов рассказал, что:

  • Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед". Под ударом – предварительно – Шевченковский район города.
  • В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома.
  • Также зафиксировано попадание в многоэтажку в Слободском районе.
  • В Шевченковском районе четверо пострадавших, из них двое детей. В Слободском районе – двое раненых.
  • В Слободском районе удары пришлись один в район жилой застройки, во втором случае целились по гражданскому объекту.
01:50, 07 июля

Враг атаковал Киев беспилотниками

Глава Киевской МВА рассказал о последствиях:

  • в Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА повреждены окна в нежилом здании. Информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется.
  • в Соломенском районе повреждены авто и труба водоснабжения. Предварительно без пожара и пострадавших.
01:04, 07 июля

Обновленная карта DeepState

"Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя", – говорится в сообщении.
 

00:46, 07 июля

В ночь на 7 июня жители Одессы сообщили о взрывах в городе. Враг атаковал ударными БпЛА.

 