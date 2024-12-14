Атака "Шахедами", новый пакет военной помощи от США: хронология 1024 дня войны
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1024 дня. Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны дают мощный отпор оккупантам.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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Жители Орла сообщают о сильных взрывах. Предварительно, беспилотники ВСУ попытались атаковать местную нефтебазу. Россияне применяют химические вещества против украинских военных, более 2 тысяч госпитализированы, есть по меньшей мере трое погибших. В свою очередь наши защитники не используют химические вещества, соблюдая Конвенцию о запрещении химического оружия. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал публичные обсуждения деталей мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, Путину не нужно знать подробности, которые должны сделать Украину сильнее. В настоящее время произошло 190 боевых столкновений. На Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Бой еще продолжается. КАБами враг нанес авиаудары по Гранову и Волчанским Хуторам. Десять раз враг атаковал на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Кроме того противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке. На Лиманском направлении за сегодня российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины. Идет один бой. Серебрянский лес и Сергеевка были атакованы НАРами. Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск. Пять атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра. В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, семь атак отражены Силами обороны, еще две - продолжаются. На Крымское враг сбросил два КАБа. На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Десять боестолкновений до сих пор продолжаются. На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 26 вражеских атак. Шесть из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки. Тридцать четыре раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении, десять атак продолжаются. Кроме того враг нанес авиаудары по Большой Новоселке и Зеленом Поле. Дважды безрезультатно противник атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении. Президент ввел в состав Ставки нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого и заместителя руководителя ОП Павла Палису. Командующий Сухопутных войск отметил, чтобы изменить неблагоприятную для Украины ситуацию на фронте, прежде всего, нужно сосредоточить все усилия на основных направлениях, где есть угрозы потерь. Михаил Драпатий допустил потребность в перераспределении силы и средств. Подчеркнул, надо действовать из расчета не на то, что будет завтра. Мы должны немного стратегически смотреть – что будет через месяц, через два, через полгода. Закладывать, перезагружать систему подготовки, чтобы быть готовыми ко всем вызовам, Драпатий выразил сомнение, что продвижение россиян остановится на Курахово. В то же время отметил, что на местах командование лучше может оценить угрозы и решения, которые необходимо принять. "Я уверен в том, что руководство ВСУ сейчас делает все для стабилизации ситуации и обстановки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага", – подчеркнул командующий. Президент Франции может поднять вопрос размещения миротворческой миссии в Украине на саммите лидеров ЕС, который состоится уже 18 – 19 декабря. Подобное обсуждение считают неизбежным. Об этом заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Президент Украины проведет важные переговоры с лидерами европейских стран для дальнейшей поддержки нашего государства. Президент примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе 18 декабря. В вечернем обращении президент отметил, что 13 декабря была одна из крупнейших российских атак по энергетике Украины. Удар состоялся как раз под похолодание. Зеленский констатировал, это сознательный, циничный российский террор именно против людей. Нуждаемся в еще больших возможностях сбивать весь этот террористический мусор, Директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному вручили официальное подозрение в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным правоохранителей, он действовал вместе с сообщниками. В свою очередь в КГГА заявляют о якобы давлении на столичную власть и политическом преследовании. Команда Дональда Трампа ведет переговоры с Джо Байденом и украинскими официальными лицами о прекращении войны. Заключить соглашение о мире новоизбранный президент США якобы хочет в первый день на посту. Военные 47-й ОМБр отметили, что понимают эмоции пользователей, которые комментируют видео с Валерием Маркусом. Впрочем, свою злость лучше конвертировать в донаты и поддержку ВСУ. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах президента США, положит конец войне в Украине за 24 часа. Глава МИД ответил, верит ли, что мир может наступить уже 21 января. Сибига отметил, что это сложный вопрос. В то же время министр выразил уверенность, что после этой даты Украина получит "дополнительный шанс" на справедливый мир. Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Viber из-за "нарушения требований российского законодательства". Теперь для россиян доступ к нему ограничен. Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что война может закончиться уже через несколько месяцев. Государственная пограничная служба является частью Сил обороны, поэтому делегирование закупок оборонного назначения соответствует действующему законодательству. Заявления, что ГПСУ якобы не имеет права проводить подобные закупки, не соответствуют действительности. Зеленский рассказал, что обсудил с Александром Стуббом последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая в очередной раз продемонстрировала настоятельную необходимость усилить нашу противовоздушную обороноспособность. Украинский лидер выразил благодарность президенту Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины и нашего народа. Отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО. Подчеркнул, очень важно, что Финляндия решительно поддерживает суверенное право Украины выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства, в частности наш выбор относительно вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, президенты согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира. Андрей Костин может стать послом. В октябре он подал в отставку с должности генпрокурора на фоне скандала с МСЭК и расследованиями по фиктивным инвалидностям. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Костин поедет в Нидерланды. Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 декабря, примет 15-й пакет санкций против России. Кроме того, в Брюсселе обсудят и новые ограничения против Беларуси. К заседанию присоединится министр иностранных дел Андрей Сибига в онлайн-режиме. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала. Вражеское давление в районе Покровска и Курахово остается на одном уровне. Основная задача россиян – выровнять линию фронта, в частности, захватить как можно больше территорий. Цели и задачи захватчиков на Востоке не изменились. Это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Атака России на Прикарпатье 13 декабря стала самой массированной с начала полномасштабной войны. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Президент первую встречу Технологической Ставки. Отметил, это было фактически учредительное заседание. Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием ученых и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины. Были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности. Сегодня сосредоточились на первом, ключевом задании, а именно на защите неба. Это противодействие "Шахедам" и ракетам, Сказал, что уже состоялся длительный и довольно подробный разговор по этим вопросам. Есть первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту. На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения. Министерство обороны выделило более 1 миллиарда гривен на закупку дронов для ВСУ. Всего в декабре бригадам будет перечислено 4,3 миллиарда гривен. ГБР разоблачило масштабную схему хищения топлива в одной из воинских частей на Львовщине. Злоумышленники ежемесячно с территории части вывозили не менее 20 тонн топлива. В субботу, 14 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими: Для промышленности и бизнеса с 00:00 – 24:00 будет применение графиков ограничения мощности. Издание пишет, что война в Украине может завершиться уже в следующем году, но на условиях, вызывающих беспокойство. Украина и Россия сталкиваются с нехваткой военных ресурсов, а перспективы мирных переговоров становятся все более реальными. Однако такой сценарий может нести риски для Украины, если учесть текущую динамику на фронте. Украинцы потратили более 720 миллионов гривен за 3 дня программы Зимняя еПоддержка. В частности, 63% на коммунальные услуги, 17% на мобильную связь и 4% на донаты армии. Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта агропродукции. Он должен завершиться в июне 2025 года. Повторный захват Купянска остается одной из самых желанных целей оккупантов. На этом участке фронта не стихают бои. Силы обороны не намерены сдаваться. В эстонской разведке заявили об успехе наших защитников на Купянском направлении. На некоторых направлениях ВСУ достигли паритета с российскими войсками в использовании артиллерии, изменив соотношение с 5:1 до 1:3. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Полтавщины. В Украине запустили чатбот "Спали ФСБешника" в телеграмм для сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами. Чатбот позволяет быстро передавать данные о диверсиях, привлечение к поджогам и другие преступления, чтобы эффективнее противодействовать дестабилизации в Украине. Российские захватчики улучшают тактическое положение на Покровском направлении, активно штурмуют и постоянно обстреливают. Оккупанты используют оперативно-тактическую авиацию и дроны для атак на логистические пути и инфраструктуру. Враг продолжает давить, пытаясь выйти к самому Покровску. Аналитики DeepState писали о, вероятно, оперативном окружении украинских войск в районе населенного пункта Успеновка в Донецкой области. Военные эту информацию опровергают. В ОСГВ "Хортица" отметили, что сейчас подразделения ВСУ, привлеченные для проведения оборонительных операций на участке соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка. Во время утренней атаки России по Украине ПВО сбила ракету на Закарпатье. Жителей дома, который расположен неподалеку найденных обломков, пришлось эвакуировать. Италия выразила готовность участвовать в миротворческой миссии в Украине. Падение режима Башара Асада в Сирии нанесло России бесспорные удары по репутации. Страна-агрессор будет пытаться восстановить свой имидж и будет пробовать сотрудничать с новой сирийской властью. Российское руководство считает войну в Украине своей первоочередной заботой. Приоритезация конфликта в Украине со стороны России, вероятно, ухудшила способность Москвы удерживать режим Асада у власти, Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы сделала все возможное для достижения "рождественского перемирия" между Украиной и Россией. В то же время заявил, что "одна из сторон конфликта отвергла предложение". О возможной атаке "Орешником" на выходных 14 – 15 декабря FT якобы сообщил представитель Совета национальной безопасности США. Сказал, что Россия может обладать небольшим количеством таких ракет. Кабмин Украины официально уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Он занимал должность в течение 5 лет. Российские захватчики цинично заявили, что сегодняшний массированный обстрел Украины был якобы "ответом" на удары ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Министр иностранных дел констатировал, массированная ракетная атака России на Украину сегодня утром, прежде всего, нацелена на энергетическую систему. Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем противовоздушной обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T, Из-за многочисленных ударов по энергетике теплоснабжение и водоснабжение будет частично приостановлено в ряде населенных пунктов Ивано-Франковской области. Говорится о Бурштыне и селе Демьянов. Сообщили, что все энергетики привлечены к устранению последствий атаки. Они делают все возможное, чтобы вернуть горячую воду и отопление в дома. На сегодняшний день 5 из 9 действующих энергоблоков Украины снизили мощность из-за новых атак на энергетическую инфраструктуру, "Беларускі Гаюн" пишет о по меньшей мере 8 "Шахедах", которые зафиксировали в Беларуси за минувшие сутки. Авиацию поднимали трижды, работали по БпЛА. Во Львовской области повреждены шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в результате атаки России. Разрушения зафиксированы в трех районах области. СБУ и полиция разоблачили новую технологию российских спецслужб, которая заключается во втягивании несовершеннолетних украинцев в преступную деятельность под видом "квест-игр". По результатам многоэтапной спецоперации в Харькове задержали две агентурные группы ФСБ, которые состояли исключительно из детей в возрасте 15 и 16 лет. Несовершеннолетние выполняли вражеские задачи по проведению разведки, корректировки ударов и поджогов. По словам председателя ОВА, во время утренней воздушной тревоги силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 российских ракет. В результате атаки поврежден фасад дома и окна частного дома. Тюрин добавил, что обращений относительно травмированных, погибших не поступало. С 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря 2024 года противник совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. По состоянию на 11:30 подтверждено сбивание: Во время утренней ракетной атаки враг в очередной раз атаковал один из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе, сообщил председатель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк. Информации о пострадавших нет. В результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели. Все экстренные и профильные службы работают на месте происшествия. "По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее – позже", – говорится в сообщении ОВА. Сегодня, 13 декабря, Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. На оккупированной Луганщине задержали местного жителя. Российские захватчики заявили, что мужчина "вступил в батальон "Айдар" и с января 2019 года участвовал в боях". Его якобы направили в Попасную, где участвовал в боях с подразделениями так называемой "народной милиции" псевдореспублики. Враг атаковал ударными дронами населенные пункты в трех районах Черниговщины. Президент Украины рассказал, что Россия запустила 93 ракеты. По словам Зеленского, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне привлекли в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике, Он отметил, что в этом и заключается "мирный" план Путина – уничтожить все, так он показывает свое желание сесть за стол "переговоров". Кроме этого, украинский лидер подчеркнул, что Путин не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор, Глава ОВА сообщил о гибели жительницы Казацкого из-за российской дроновой атаки. Враг ударил по населенному пункту с БПЛА утром 11 декабря. Смертельные ранения получила 50-летняя женщина. Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры, Она также отметила, что в области есть попадания. По состоянию на 10:19 13 декабря, в Ивано-Франковской области без пострадавших. "По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", – отметила Онищук. Враг атаковал объекты энергетики Львовской области. К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет. На Тернопольщине из-за массированной ракетной атаки отключено 50% потребителей, изменены графики отключений света. Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы, Во Львовской области – взрывы: россияне продолжают атаковать Украину ракетами Взрывы в Хмельницкой и Винницкой областях. Коваленко отметил, что враг не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению атак и террора Украины. Он не меняет тактику с ракетными обстрелами. Накапливал ракеты и дроны и прогнозируемо их запустил, Он отметил, что российского президента Владимира Путина надо сломать, иначе Россия не прекратит войну. Российская армия утром 13 декабря атаковала Киевскую область ракетами. В регионе по вражеским целям работала противовоздушная оборона. В Одессе прогремели взрывы. Агенты "Атеш" сообщают, что несколько дней назад в Симферополе, в депо, были задержаны два мастера Крымской железной дороги. Во время задержания россияне жестоко избили их. Известно, что репрессии происходят под руководством представителей ФСБ. Задержанных сотрудников предприятия обвиняют в сотрудничестве с Силами обороны Украины и передачи данных Силам обороны Украины. Сейчас их поместили в СИЗО №2. "Подобные задержания становятся привычным явлением, особенно в конце года. Людей демонстративно размещают в СИЗО, но вскоре освобождают из-за отсутствия реальных доказательств. Все это делается ради формальной отчетности перед высшим руководством силовых органов России", – говорится в сообщении. На Полтавщине прогремели взрывы. Туда летела скоростная цель. В минобороны России заявили, что в течение минувшей ночи средствами "пе-ве-о" уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над Ростовской территорией и один – над территорией Липецкой области. По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду, В городе был прилет "Шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе, сообщал Игорь Терехов. Предварительно – попадание в крышу пятиэтажки. Информации о пострадавших пока не поступало Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 12 декабря было объявлено о новом пакете военной помощи Украине. Помощь Киеву будет предоставлена из военных запасов США. По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют "еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования". Он пояснил, что атаки России продолжаются, а Украина защищается, поэтому ей нужна помощь. В пакет войдут:
В Орле, вероятно, прилетело по нефтебазе
Рютте призвал воздержаться от публичных обсуждений деталей вероятного мирного соглашения России и Украины
Сводка Генштаба
По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 306 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения вражескому танку.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 19 атак противника, еще три боевых столкновения продолжается.
Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного главнокомандующего
Драпатий прокомментировал риск потери ряда городов на Востоке
– заявил генерал.
На саммите ЕС Макрон начнет обсуждение по миротворческой миссии в Украине, –СМИ
Зеленский скоро встретится с лидерами ЕС и НАТО: Reuters сказали, чего ждать
Нужны большие возможности сбивать террористический мусор, – Зеленский
– подчеркнул украинский лидер.
Руководителю департамента КГГА сообщили о подозрении во взяточничестве: в администрации отрицают
Перемирие между Украиной и Россией: в NBC назвали дату, когда Трамп планирует достичь соглашения
Продолжаем свою битву вопреки всему, – 47 ОМБр отреагировала на комментарии после видео Маркуса
Глава МИД ответил, может ли война завершиться 21 января
В России заблокировали Viber из-за "нарушения законодательства"
Война в Украине может закончиться через несколько месяцев, – Кэллог
Закупка оружия на 23 миллиарда гривен: в ГПСУ опровергли заявления о "махинациях"
Зеленский поговорил с президентом Финляндии
Бывшего генпрокурора Костина могут назначить послом
Теневой флот Путина: что войдет в 15-й пакет санкций ЕС и как это ударит по России, –источники
В ВСУ раскрыли замысел россиян в районе Покровска и Купянска
На Прикарпатье из-за утренней атаки России пострадал человек, – глава ОВА
Зеленский провел первое заседание Технологической ставки
– отметил Зеленский.
Минобороны выделило дополнительный миллиард гривен на дроны для ВСУ
Сливали из воинской части и продавали: на Львовщине разворовали горючего на 6 миллионов гривен
Как будут выключать свет 14 декабря
Следующий год будет годом переговоров по Украине, – New York Times
В Дии рассказали, на что украинцы тратят тысячу Зеленского
Украина просит ЕС продлить беспошлинную торговлю для украинских аграриев
Планы России разрушены: разведка Эстонии заявила об успехе ВСУ в районе Купянска
Какое соотношение в использовании артиллерии на фронте
Оккупанты снова запустили "Шахеды"
"Спали" врага: СБУ запустила чатбот для борьбы с российскими спецслужбами
Враг улучшил тактическое положение: в Нацгвардии сказали, какая ситуация на Покровском направлении
DeepState пишет об оперативном окружении в районе Успеновки: что говорят в ОСГВ "Хортица"
На Закарпатье эвакуировали жителей сел из-за сбитой российской ракеты
Италия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине, –глава Минобороны
Россия понесла удары по репутации из-за войн в Украине и Сирии, – британская разведка
– отметили в разведке Британии.
Венгрия сделала все, что могла, – Орбан о мирной инициативе
На выходных Россия может ударить "Орешником" по Украине, – FT
Кабмин уволил главу Украинского института национальной памяти
Россия цинично "оправдалась" за массированный обстрел Украины
Украине срочно нужны 20 систем ПВО, – Сибига
– подчеркнул Сибига.
Янтарь на Прикарпатье из-за атаки остался без отопления и горячей воды
Из-за утренней атаки 5 из 9 энергоблоков Украины снизили мощность, – МАГАТЭ
– говорится в заметке МАГАТЭ в соцсети Х.
Российские "Шахеды" снова залетели в Беларусь
На Львовщине россияне атаковали шесть объектов в 3 районах
В Харькове задержали подростков, которые шпионили для россиян под видом квест-игры
В Хмельницкой области во время утренней атаки сбили 6 ракет
Сколько вражеских целей сбито
Атакован объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе
Массированная атака: в Тернополе фиксируют "негативные последствия"
Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК
Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.
"Шахеды" атаковали Черниговскую область
Черниговский район. Повреждены 2 частных дома.
Прилуцкий район. В результате падения БПЛА повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии.
Нежинский район. Из-за атаки дронов повреждена ферма. Погибли 11 коров.
Зеленский отреагировал на массированный удар
– рассказал президент.
– объяснил он.
На Херсонщине в результате атаки дронов погибла женщина
Ивано-Франковская область подверглась самой массированной атаке за время войны
– подчеркнула чиновница.
Россия атаковала объекты энергетики на Львовщине
Однако, из-за обстрелов, будут изменения в графиках отключений электроэнергии.
Последствия российских обстрелов в Донецкой области
Энергетика Украины снова под ударом
– министр энергетики.
Враг накапливал ракеты и дроны, и прогнозируемо их запустил, – ЦПД о массированном ударе
– написал руководитель ЦПД.
Сколько ракетоносителей Россия вывела в Черное море
Россияне репрессируют работников Крымской железной дороги
Оккупанты ударили по пригороду Харькова
– написал Терехов
В Харькове прилет "Шахеда" в жилой дом
США объявили пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов
Жители Орла сообщают о сильных взрывах. Предварительно, беспилотники ВСУ попытались атаковать местную нефтебазу.
Россияне применяют химические вещества против украинских военных, более 2 тысяч госпитализированы, есть по меньшей мере трое погибших.
В свою очередь наши защитники не используют химические вещества, соблюдая Конвенцию о запрещении химического оружия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал публичные обсуждения деталей мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, Путину не нужно знать подробности, которые должны сделать Украину сильнее.
В настоящее время произошло 190 боевых столкновений.
На Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Бой еще продолжается. КАБами враг нанес авиаудары по Гранову и Волчанским Хуторам.
Десять раз враг атаковал на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Кроме того противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины. Идет один бой. Серебрянский лес и Сергеевка были атакованы НАРами.
Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.
Пять атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра.
В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, семь атак отражены Силами обороны, еще две - продолжаются. На Крымское враг сбросил два КАБа.
На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Десять боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 26 вражеских атак. Шесть из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.
Тридцать четыре раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении, десять атак продолжаются. Кроме того враг нанес авиаудары по Большой Новоселке и Зеленом Поле.
Дважды безрезультатно противник атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.
Президент ввел в состав Ставки нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого и заместителя руководителя ОП Павла Палису.
Командующий Сухопутных войск отметил, чтобы изменить неблагоприятную для Украины ситуацию на фронте, прежде всего, нужно сосредоточить все усилия на основных направлениях, где есть угрозы потерь.
Михаил Драпатий допустил потребность в перераспределении силы и средств. Подчеркнул, надо действовать из расчета не на то, что будет завтра.
Мы должны немного стратегически смотреть – что будет через месяц, через два, через полгода. Закладывать, перезагружать систему подготовки, чтобы быть готовыми ко всем вызовам,
Драпатий выразил сомнение, что продвижение россиян остановится на Курахово. В то же время отметил, что на местах командование лучше может оценить угрозы и решения, которые необходимо принять.
"Я уверен в том, что руководство ВСУ сейчас делает все для стабилизации ситуации и обстановки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага", – подчеркнул командующий.
Президент Франции может поднять вопрос размещения миротворческой миссии в Украине на саммите лидеров ЕС, который состоится уже 18 – 19 декабря.
Подобное обсуждение считают неизбежным. Об этом заявил европейский дипломат на условиях анонимности.
Президент Украины проведет важные переговоры с лидерами европейских стран для дальнейшей поддержки нашего государства.
Президент примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе 18 декабря.
В вечернем обращении президент отметил, что 13 декабря была одна из крупнейших российских атак по энергетике Украины. Удар состоялся как раз под похолодание. Зеленский констатировал, это сознательный, циничный российский террор именно против людей.
Нуждаемся в еще больших возможностях сбивать весь этот террористический мусор,
Директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному вручили официальное подозрение в систематическом получении неправомерной выгоды. По данным правоохранителей, он действовал вместе с сообщниками.
В свою очередь в КГГА заявляют о якобы давлении на столичную власть и политическом преследовании.
Команда Дональда Трампа ведет переговоры с Джо Байденом и украинскими официальными лицами о прекращении войны. Заключить соглашение о мире новоизбранный президент США якобы хочет в первый день на посту.
Военные 47-й ОМБр отметили, что понимают эмоции пользователей, которые комментируют видео с Валерием Маркусом. Впрочем, свою злость лучше конвертировать в донаты и поддержку ВСУ.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах президента США, положит конец войне в Украине за 24 часа. Глава МИД ответил, верит ли, что мир может наступить уже 21 января.
Сибига отметил, что это сложный вопрос. В то же время министр выразил уверенность, что после этой даты Украина получит "дополнительный шанс" на справедливый мир.
Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Viber из-за "нарушения требований российского законодательства". Теперь для россиян доступ к нему ограничен.
Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что война может закончиться уже через несколько месяцев.
Государственная пограничная служба является частью Сил обороны, поэтому делегирование закупок оборонного назначения соответствует действующему законодательству. Заявления, что ГПСУ якобы не имеет права проводить подобные закупки, не соответствуют действительности.
Зеленский рассказал, что обсудил с Александром Стуббом последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая в очередной раз продемонстрировала настоятельную необходимость усилить нашу противовоздушную обороноспособность.
Украинский лидер выразил благодарность президенту Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины и нашего народа. Отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО.
Подчеркнул, очень важно, что Финляндия решительно поддерживает суверенное право Украины выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства, в частности наш выбор относительно вступления в ЕС и НАТО.
Кроме того, президенты согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира.
Андрей Костин может стать послом. В октябре он подал в отставку с должности генпрокурора на фоне скандала с МСЭК и расследованиями по фиктивным инвалидностям.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Костин поедет в Нидерланды.
Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 декабря, примет 15-й пакет санкций против России. Кроме того, в Брюсселе обсудят и новые ограничения против Беларуси.
К заседанию присоединится министр иностранных дел Андрей Сибига в онлайн-режиме. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.
Вражеское давление в районе Покровска и Курахово остается на одном уровне. Основная задача россиян – выровнять линию фронта, в частности, захватить как можно больше территорий.
Цели и задачи захватчиков на Востоке не изменились. Это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Атака России на Прикарпатье 13 декабря стала самой массированной с начала полномасштабной войны. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Президент первую встречу Технологической Ставки. Отметил, это было фактически учредительное заседание.
Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием ученых и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины. Были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности.
Сегодня сосредоточились на первом, ключевом задании, а именно на защите неба. Это противодействие "Шахедам" и ракетам,
Сказал, что уже состоялся длительный и довольно подробный разговор по этим вопросам. Есть первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту.
На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения.
Министерство обороны выделило более 1 миллиарда гривен на закупку дронов для ВСУ. Всего в декабре бригадам будет перечислено 4,3 миллиарда гривен.
ГБР разоблачило масштабную схему хищения топлива в одной из воинских частей на Львовщине. Злоумышленники ежемесячно с территории части вывозили не менее 20 тонн топлива.
В субботу, 14 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
Для промышленности и бизнеса с 00:00 – 24:00 будет применение графиков ограничения мощности.
Издание пишет, что война в Украине может завершиться уже в следующем году, но на условиях, вызывающих беспокойство. Украина и Россия сталкиваются с нехваткой военных ресурсов, а перспективы мирных переговоров становятся все более реальными.
Однако такой сценарий может нести риски для Украины, если учесть текущую динамику на фронте.
Украинцы потратили более 720 миллионов гривен за 3 дня программы Зимняя еПоддержка. В частности, 63% на коммунальные услуги, 17% на мобильную связь и 4% на донаты армии.
Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта агропродукции. Он должен завершиться в июне 2025 года.
Повторный захват Купянска остается одной из самых желанных целей оккупантов. На этом участке фронта не стихают бои.
Силы обороны не намерены сдаваться. В эстонской разведке заявили об успехе наших защитников на Купянском направлении.
На некоторых направлениях ВСУ достигли паритета с российскими войсками в использовании артиллерии, изменив соотношение с 5:1 до 1:3. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Полтавщины.
В Украине запустили чатбот "Спали ФСБешника" в телеграмм для сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами.
Чатбот позволяет быстро передавать данные о диверсиях, привлечение к поджогам и другие преступления, чтобы эффективнее противодействовать дестабилизации в Украине.
Российские захватчики улучшают тактическое положение на Покровском направлении, активно штурмуют и постоянно обстреливают.
Оккупанты используют оперативно-тактическую авиацию и дроны для атак на логистические пути и инфраструктуру. Враг продолжает давить, пытаясь выйти к самому Покровску.
Аналитики DeepState писали о, вероятно, оперативном окружении украинских войск в районе населенного пункта Успеновка в Донецкой области. Военные эту информацию опровергают.
В ОСГВ "Хортица" отметили, что сейчас подразделения ВСУ, привлеченные для проведения оборонительных операций на участке соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка.
Во время утренней атаки России по Украине ПВО сбила ракету на Закарпатье. Жителей дома, который расположен неподалеку найденных обломков, пришлось эвакуировать.
Италия выразила готовность участвовать в миротворческой миссии в Украине.
Падение режима Башара Асада в Сирии нанесло России бесспорные удары по репутации. Страна-агрессор будет пытаться восстановить свой имидж и будет пробовать сотрудничать с новой сирийской властью.
Российское руководство считает войну в Украине своей первоочередной заботой. Приоритезация конфликта в Украине со стороны России, вероятно, ухудшила способность Москвы удерживать режим Асада у власти,
Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы сделала все возможное для достижения "рождественского перемирия" между Украиной и Россией. В то же время заявил, что "одна из сторон конфликта отвергла предложение".
О возможной атаке "Орешником" на выходных 14 – 15 декабря FT якобы сообщил представитель Совета национальной безопасности США. Сказал, что Россия может обладать небольшим количеством таких ракет.
Кабмин Украины официально уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Он занимал должность в течение 5 лет.
Российские захватчики цинично заявили, что сегодняшний массированный обстрел Украины был якобы "ответом" на удары ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.
Министр иностранных дел констатировал, массированная ракетная атака России на Украину сегодня утром, прежде всего, нацелена на энергетическую систему.
Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем противовоздушной обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T,
Из-за многочисленных ударов по энергетике теплоснабжение и водоснабжение будет частично приостановлено в ряде населенных пунктов Ивано-Франковской области. Говорится о Бурштыне и селе Демьянов.
Сообщили, что все энергетики привлечены к устранению последствий атаки. Они делают все возможное, чтобы вернуть горячую воду и отопление в дома.
На сегодняшний день 5 из 9 действующих энергоблоков Украины снизили мощность из-за новых атак на энергетическую инфраструктуру,
"Беларускі Гаюн" пишет о по меньшей мере 8 "Шахедах", которые зафиксировали в Беларуси за минувшие сутки. Авиацию поднимали трижды, работали по БпЛА.
Во Львовской области повреждены шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в результате атаки России. Разрушения зафиксированы в трех районах области.
СБУ и полиция разоблачили новую технологию российских спецслужб, которая заключается во втягивании несовершеннолетних украинцев в преступную деятельность под видом "квест-игр".
По результатам многоэтапной спецоперации в Харькове задержали две агентурные группы ФСБ, которые состояли исключительно из детей в возрасте 15 и 16 лет. Несовершеннолетние выполняли вражеские задачи по проведению разведки, корректировки ударов и поджогов.
По словам председателя ОВА, во время утренней воздушной тревоги силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 российских ракет. В результате атаки поврежден фасад дома и окна частного дома.
Тюрин добавил, что обращений относительно травмированных, погибших не поступало.
С 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря 2024 года противник совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.
По состоянию на 11:30 подтверждено сбивание:
Во время утренней ракетной атаки враг в очередной раз атаковал один из объектов критической инфраструктуры в Дрогобычском районе, сообщил председатель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк.
Информации о пострадавших нет.
В результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели. Все экстренные и профильные службы работают на месте происшествия.
"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее – позже", – говорится в сообщении ОВА.
Сегодня, 13 декабря, Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
На оккупированной Луганщине задержали местного жителя. Российские захватчики заявили, что мужчина "вступил в батальон "Айдар" и с января 2019 года участвовал в боях". Его якобы направили в Попасную, где участвовал в боях с подразделениями так называемой "народной милиции" псевдореспублики.
Враг атаковал ударными дронами населенные пункты в трех районах Черниговщины.
Президент Украины рассказал, что Россия запустила 93 ракеты. По словам Зеленского, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета.
Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне привлекли в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике,
Он отметил, что в этом и заключается "мирный" план Путина – уничтожить все, так он показывает свое желание сесть за стол "переговоров".
Кроме этого, украинский лидер подчеркнул, что Путин не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет.
Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор,
Глава ОВА сообщил о гибели жительницы Казацкого из-за российской дроновой атаки.
Враг ударил по населенному пункту с БПЛА утром 11 декабря. Смертельные ранения получила 50-летняя женщина.
Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.
На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры,
Она также отметила, что в области есть попадания. По состоянию на 10:19 13 декабря, в Ивано-Франковской области без пострадавших.
"По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", – отметила Онищук.
Враг атаковал объекты энергетики Львовской области. К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет.
На Тернопольщине из-за массированной ракетной атаки отключено 50% потребителей, изменены графики отключений света.
Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы,
Во Львовской области – взрывы: россияне продолжают атаковать Украину ракетами
Взрывы в Хмельницкой и Винницкой областях.
Коваленко отметил, что враг не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению атак и террора Украины.
Он не меняет тактику с ракетными обстрелами. Накапливал ракеты и дроны и прогнозируемо их запустил,
Он отметил, что российского президента Владимира Путина надо сломать, иначе Россия не прекратит войну.
Российская армия утром 13 декабря атаковала Киевскую область ракетами. В регионе по вражеским целям работала противовоздушная оборона.
В Одессе прогремели взрывы.
Агенты "Атеш" сообщают, что несколько дней назад в Симферополе, в депо, были задержаны два мастера Крымской железной дороги. Во время задержания россияне жестоко избили их. Известно, что репрессии происходят под руководством представителей ФСБ.
Задержанных сотрудников предприятия обвиняют в сотрудничестве с Силами обороны Украины и передачи данных Силам обороны Украины. Сейчас их поместили в СИЗО №2.
"Подобные задержания становятся привычным явлением, особенно в конце года. Людей демонстративно размещают в СИЗО, но вскоре освобождают из-за отсутствия реальных доказательств. Все это делается ради формальной отчетности перед высшим руководством силовых органов России", – говорится в сообщении.
На Полтавщине прогремели взрывы. Туда летела скоростная цель.
В минобороны России заявили, что в течение минувшей ночи средствами "пе-ве-о" уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над Ростовской территорией и один – над территорией Липецкой области.
По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду,
В городе был прилет "Шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе, сообщал Игорь Терехов. Предварительно – попадание в крышу пятиэтажки. Информации о пострадавших пока не поступало
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 12 декабря было объявлено о новом пакете военной помощи Украине. Помощь Киеву будет предоставлена из военных запасов США.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют "еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования". Он пояснил, что атаки России продолжаются, а Украина защищается, поэтому ей нужна помощь.
В пакет войдут: