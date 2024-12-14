Атака "Шахедами", новый пакет военной помощи от США: хронология 1024 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1024 дня. Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны дают мощный отпор оккупантам.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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