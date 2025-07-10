Комбинированная атака на Украину, осложнения в Донецкой области: хронология 1233 дня войны
В Украине начались и продолжаются 1233 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские военные продолжают сдерживать наступление противника.
О главных событиях дня по состоянию на 10 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Обострение в Торецке, изменения у Большой Новоселки: анализ боевых действий за сутки и карты ISW
Что произошло за сутки
По состоянию на сейчас количество пострадавших продолжает увеличиваться, уже известно о 13 человек, которые получили травмы в результате атаки. Также, к сожалению, председатель МВА в Киеве сообщил, что из-за удара погибли люди. Известно о 2 погибших лицах, которых убили россияне. В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. Есть предварительная информация о попадании. В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома. В Соломенском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. По другому адресу горит крыша нежилого здания. В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе есть падение, предварительно, обломков дрона. В столице горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения. Заметим, что пока нет официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Черновцах. Только в Черновицкой областной военной администрации написали в социальных сетях, что "вражеские объекты нарушили воздушное пространство Буковины". Жителей Черновцов и окрестностей призвали идти в убежища.
Из-за атаки на Киев есть раненые и жертвы
Последствия атаки на Киев
Россияне атаковали Черновцы
По состоянию на сейчас количество пострадавших продолжает увеличиваться, уже известно о 13 человек, которые получили травмы в результате атаки. Также, к сожалению, председатель МВА в Киеве сообщил, что из-за удара погибли люди. Известно о 2 погибших лицах, которых убили россияне.
В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. Есть предварительная информация о попадании.
В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома. В Соломенском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. По другому адресу горит крыша нежилого здания.
В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе есть падение, предварительно, обломков дрона. В столице горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.
Заметим, что пока нет официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Черновцах.
Только в Черновицкой областной военной администрации написали в социальных сетях, что "вражеские объекты нарушили воздушное пространство Буковины". Жителей Черновцов и окрестностей призвали идти в убежища.