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24 Канал Новости Украины Комбінована атака на Україну, ускладнення на Донеччині: хронологія 1233 дня війни
10 июля, 06:40
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Комбинированная атака на Украину, осложнения в Донецкой области: хронология 1233 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались и продолжаются 1233 сутки полномасштабного вторжения России. Украинские военные продолжают сдерживать наступление противника.

О главных событиях дня по состоянию на 10 июля, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки

 

06:36, 10 июля

Из-за атаки на Киев есть раненые и жертвы

По состоянию на сейчас количество пострадавших продолжает увеличиваться, уже известно о 13 человек, которые получили травмы в результате атаки. Также, к сожалению, председатель МВА в Киеве сообщил, что из-за удара погибли люди. Известно о 2 погибших лицах, которых убили россияне.
 

06:00, 10 июля

Последствия атаки на Киев

В Шевченковском районе части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома. Есть предварительная информация о попадании.

В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома. В Соломенском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. По другому адресу горит крыша нежилого здания.

В Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме. В Оболонском районе есть падение, предварительно, обломков дрона. В столице горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

00:35, 10 июля

Россияне атаковали Черновцы

Заметим, что пока нет официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Черновцах.

Только в Черновицкой областной военной администрации написали в социальных сетях, что "вражеские объекты нарушили воздушное пространство Буковины". Жителей Черновцов и окрестностей призвали идти в убежища.