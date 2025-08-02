Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что западные партнеры Украины в 2022 году не до конца понимали масштабы войны с Россией. Он считает, что они даже сейчас не все осознают, насколько долговременными будут ее последствия для всего мира.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью для Натальи Мосейчук.

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Как долго в мире будут чувствовать последствия войны в Украине?

Буданов выразил сомнение, что в 2022 году европейские и американские партнеры Украины стратегически не осознавали, что война России против Украины выйдет за пределы локального конфликта.

И, к сожалению, я не уверен, что даже сейчас все понимают, какие будут последствия этой войны. Даже после того, как, я надеюсь, она завершится все же в ближайшее время,

– добавил глава ГУР.

Он также отметил, что глобальные последствия от войны в Украине "будут ощущаться еще много лет" и во многих странах мира.

Кроме того, по словам Буданова, темпы войны в Украине замедлились. Он отметил, что причиной этому является технологический прогресс.