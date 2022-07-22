Что может ускорить победу Украины: боец Королевской бригады назвал основные факторы

С каждым днем украинские вооруженные силы приближают нашу победу. Прогнозировать, когда это произойдет – очень трудно, однако есть несколько факторов, которые помогли бы ее ускорить.

О них рассказал артиллерист, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила с позывным "Оскар". Свое мнение он высказал 24 каналу.

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По его словам, все зависит от политических и экономических факторов.

Если у России не будет денег воевать, это будет очень решающим для уменьшения боевых действий и заключения логистики,

– сказал военный.

К тому же помощь западных партнеров также ускоряет нашу победу.

"Сейчас очень многое решают наши военные победы. Насколько мы метко, точно и хитро отрезаем врага на Херсонском или другом направлении", – добавил "Оскар".

И подытожил, что рано или поздно будут определенные договоренности и переговоры. россияне ежедневно терпят сильные потери, поэтому им придется покинуть наши земли.

Полное интервью с украинским защитником "Оскаром": смотрите видео

Сколько еще будет продолжаться война в Украине

Экс-командующий НАТО заявлял, что такая война может продолжаться еще 4-6 месяцев, а затем перерастет в затяжной замороженный конфликт.

Еще в конце июня у Зеленского предположили, что война может закончиться в ближайшее время.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с россией до конца этого года.

В Институте изучения войны говорят, что кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

Вместе с тем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал, что все действительно зависит от очень многих факторов. В частности, от наших военных и поведения наших партнеров.

Когда ждать победу – интервью с Даниловым: смотрите видео