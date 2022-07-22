Про них розповів артилерист, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила із позивним "Оскар". Свою думку він висловив 24 каналу.

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За його словами, все залежить від політичних та економічних чинників.

Якщо в росії не буде грошей воювати, це буде дуже вирішальним для зменшення бойових дій та укладення логістики,

– сказав військовий.

До того ж, допомога західних партнерів також пришвидшує нашу перемогу.

"Зараз також дуже багато чого вирішують наші воєнні перемоги. Наскільки ми влучно, точно, хитро та відрізаємо ворога на Херсонському чи іншому напрямках", – додав "Оскар".

І підсумував, що рано чи пізно будуть певні домовленості та перемовини. росіяни щодня зазнають сильних втрат, тож їм доведеться покинути наші землі.

Скільки ще триватиме війна в Україні

Екскомандувач НАТО заявляв, що така війна може тривати ще 4 – 6 місяців, а потім переросте у затяжний заморожений конфлікт.

Ще наприкінці червня у Зеленського припустили, що війна може закінчитись найближчим часом.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з росією до кінця цього року.

В Інституті вивчення війни водночас кажуть, що кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

Разом з тим секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав, що усе насправді залежить від дуже багатьох чинників. Зокрема, від наших військових та від поведінки наших партнерів.

Коли чекати перемогу – інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео