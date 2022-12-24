"Не умирает только любовь": девушка военного, погибшего на войне, поделилась трогательным фото
Источник:Алла Карпенко
Жестокая война, которую развязал Путин, ежедневно забирает жизни наших воинов. Фото, где девушка погибшего военного держит любимого за руку в морге, облетело все соцсети.
После смерти любимого Алла Карпенко на своей странице в фейсбуке начала делиться переживаниями и воспоминаниями о военнослужащем. Недавний ее пост вызвал волну сострадания в соцсетях и взволновал каждого, кто его видел.
Интересно Украинские военные могут обучать на Patriot непосредственно в США, – Politico
Что известно о погибшем герое
Евгений Базилевский служил в Десантно-штурмовых войсках. Погиб военнослужащий под Бахмутом, мужественно защищая Украину.
21 декабря Евгения похоронили со всеми торжествами в Киеве на Аллее Героев. Алла Карпенко рассказала, что во время церемонии захоронения ей передали берет Десантно-штурмовых войск, флаг Украины и шеврон с ежами от собратьев.
Эти предметы будут напоминать ей о погибшем любимом, который мужественно защищал суверенитет и независимость нашего государства.
Девушка погибшего бойца говорит, что не верит в то, что герои не умирают.
Я видела, как умирают Герои – они кучами, друг на друге, лежали в морге Днепра. А если бы все, кого ждали, возвращались, это было бы слишком легко в этом проклятом мире,
– написала Карпенко.
Ситуация в Бахмуте: самое важное
- С мая вражеские войска пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области, особенно ситуация обострилась осенью этого года. Враг терпит колоссальные потери, но не оставляет попыток захватить город.
- Оккупанты используют здесь традиционную для вражеской армии тактику "выжженной земли" – огнем артиллерии и другого оружия, россияне равняют Бахмут с землей.
- Президент Владимир Зеленский 20 декабря посетил Бахмут. Он отметил, что враг покидает там выжженную землю.
- Оккупанты месяцами пытаются захватить город. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что оккупация Бахмута есть идеологической задачей для врага.
- В сети показали, которым теперь выглядит Бахмут. Россияне по артиллерии и минометам уничтожают гражданскую инфраструктуру и пытаются решить уличные бои.