"Не умирает только любовь": девушка военного, погибшего на войне, поделилась трогательным фото

Жестокая война, которую развязал Путин, ежедневно забирает жизни наших воинов. Фото, где девушка погибшего военного держит любимого за руку в морге, облетело все соцсети.

После смерти любимого Алла Карпенко на своей странице в фейсбуке начала делиться переживаниями и воспоминаниями о военнослужащем. Недавний ее пост вызвал волну сострадания в соцсетях и взволновал каждого, кто его видел.

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Что известно о погибшем герое

Евгений Базилевский служил в Десантно-штурмовых войсках. Погиб военнослужащий под Бахмутом, мужественно защищая Украину.

21 декабря Евгения похоронили со всеми торжествами в Киеве на Аллее Героев. Алла Карпенко рассказала, что во время церемонии захоронения ей передали берет Десантно-штурмовых войск, флаг Украины и шеврон с ежами от собратьев.

Вещи, которые передали Алле на похоронах любимого / Фото Алла Карпенко

Эти предметы будут напоминать ей о погибшем любимом, который мужественно защищал суверенитет и независимость нашего государства.

Девушка погибшего бойца говорит, что не верит в то, что герои не умирают.

Я видела, как умирают Герои – они кучами, друг на друге, лежали в морге Днепра. А если бы все, кого ждали, возвращались, это было бы слишком легко в этом проклятом мире,

– написала Карпенко.

Ситуация в Бахмуте: самое важное

С мая вражеские войска пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области, особенно ситуация обострилась осенью этого года. Враг терпит колоссальные потери, но не оставляет попыток захватить город.

Оккупанты используют здесь традиционную для вражеской армии тактику "выжженной земли" – огнем артиллерии и другого оружия, россияне равняют Бахмут с землей.

Президент Владимир Зеленский 20 декабря посетил Бахмут. Он отметил, что враг покидает там выжженную землю.

Оккупанты месяцами пытаются захватить город. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что оккупация Бахмута есть идеологической задачей для врага.

В сети показали, которым теперь выглядит Бахмут. Россияне по артиллерии и минометам уничтожают гражданскую инфраструктуру и пытаются решить уличные бои.

24 канал приносит искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя!