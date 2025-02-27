Если до 2026 года Россия не выходит из войны, она теряет шанс на мировое лидерство, – Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о нынешних стремлениях военно-политического руководства России. Он отметил, что стране-агрессорке сейчас нужен перерыв.

В противном случае ей не светит мировое лидерство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова Укринформу.

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Цена войны для России высока,– Буданов

По планам России, ей нужно выйти из войны до 2026 года.

Да, им нужен перерыв. Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026 года не выходят из этой войны, они упускают даже шанс на мировое лидерство. Им остается максимум уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает,

– рассказал Буданов.

Глава украинской разведки подчеркнул, что финансовая цена войны слишком высока. Это не позволяет развивать страну или заниматься масштабными проектами.

"Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего по разработке арктических регионов, по добыче там газа и прочее",– добавил Буданов.

Он заметил, что день войны для России стоит огромные деньги.