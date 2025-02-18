У Трампа есть 3 варианта действий в войне: только один абсолютно подходит Украине

Россия отправила своих представителей в Саудовскую Аравию на переговоры по урегулированию войны. Впрочем все действия россиян, постоянные обстрелы и наступление на фронте не свидетельствуют о желании достичь мира.

Если Дональд Трамп почувствует, что россияне не хотят договариваться, то может надавить на Кремль сильнее. Как рассказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин, это вполне вероятный сценарий и оккупанты уже к нему готовятся.

К теме Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина

Какие 3 варианта имеет Трамп

Во время предвыборной кампании в США Владимир Путин заявил, что Трамп является непредсказуемым. Но впоследствии изменил свою риторику и начал льстить американскому президенту.

Россияне осознают, что раздражать Трампа нельзя. Ведь он обещал быстро закончить войну в Украине, поэтому накажет того, кто помешает ему это сделать. Со своей стороны Украина подтвердила, что хочет мира. Если Россия будет сопротивляться, то ее ждут санкции, а Киев – увеличение помощи.

У Трампа есть 3 варианта поведения. Первый – выполнить предвыборное обещание, дав Украине новые виды вооружения, всю необходимую технику, баллистические ракеты. Второй – полностью изолироваться, объяснив, что это проблема Европы и именно она должна помогать,

– подчеркнул Марк Фейгин.

Но второй вариант опасен, потому что встанет вопрос, какова тогда роль Америки, почему к ней стоит прислушиваться. А третий путь очень "скользкий" и он может сформироваться уже после переговоров в Саудовской Аравии. Например, Трамп скажет, что Путин не отступает от своих условий. Понятно, что Украина на них не согласится и ситуация зайдет в тупик.

Но тогда внутри Конгресса, республиканской партии будет расти напряжение, а также со стороны прессы и оппонентов-демократов. Трампу начнут предъявлять претензии. Все это, возможно, склонит его к решению предоставить больше помощи Украине,

– предположил российский правозащитник.

Более того, Трамп неоднократно критиковал Джозефа Байдена за вывод американских войск из Афганистана. Теперь он может сделать то же, но с Украиной, отказав ей в поддержке. Такой репутации никто не хочет.

Заметим, Путин отправил в Саудовскую Аравию главу МИД Сергея Лаврова и своего внешнеполитического советника Юрия Ушакова для переговоров с США. В Кремле объяснили, что эта страна устроила обе стороны. Встреча состоится 18 февраля и на ней в частности обсудят подготовку к общению между двумя президентами.