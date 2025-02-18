Якщо Дональд Трамп відчує, що росіяни не хочуть домовлятися, то може натиснути на Кремль сильніше. Як розповів 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін, це цілком ймовірний сценарій і окупанти вже до нього готуються.

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Які 3 варіанти має Трамп

Під час передвиборчої кампанії у США Владімір Путін заявив, що Трамп є непередбачуваним. Але згодом змінив свою риторику й почав лестити американському президенту.

Росіяни усвідомлюють, що дратувати Трампа не можна. Адже він обіцяв швидко закінчити війну в Україні, тому покарає того, хто завадить йому це зробити. Зі свого боку Україна підтвердила, що хоче миру. Якщо Росія опиратиметься, то її чекають санкції, а Київ – збільшення допомоги.

У Трампа є 3 варіанти поведінки. Перший – виконати передвиборчу обіцянку, давши Україні нові види озброєння, всю необхідну техніку, балістичні ракети. Другий – повністю ізолюватися, пояснивши, що це проблема Європи й саме вона має допомагати,

– наголосив Марк Фейгін.

Але другий варіант небезпечний, бо постане питання, якою тоді є роль Америки, чому до неї варто прислухатися. А третій шлях дуже "слизький" і він може сформуватися вже після переговорів у Саудівській Аравії. Наприклад, Трамп скаже, що Путін не відступає від своїх умов. Зрозуміло, що Україна на них не погодиться й ситуація зайде в глухий кут.

Але тоді всередині Конгресу, республіканської партії зростатиме напруга, а також з боку преси та опонентів-демократів. Трампу почнуть висувати претензії. Все це, можливо, схилить його до рішення надати більше допомоги Україні,

– припустив російський правозахисник.

Ба більше, Трамп неодноразово критикував Джозефа Байдена за вивід американських військ з Афганістану. Тепер він може зробити те саме, але з Україною, відмовивши їй в підтримці. Такої репутації ніхто не хоче.

Зауважимо, Путін відправив до Саудівської Аравії главу МЗС Сєргєя Лаврова та свого зовнішньополітичного радника Юрія Ушакова для переговорів зі США. У Кремлі пояснили, що ця країна влаштувала обидві сторони. Зустріч відбудеться 18 лютого й на ній зокрема обговорять підготовку до спілкування між двома президентами.