Фронт для России начал рушиться, нам главное устоять и дожать, – Арестович

Российская армия терпит значительные поражения на фронте. В то же время Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевывают наши территории. Теперь нашим военным нужно дожать врага.

В то же время, на переговоры Украина сейчас точно не пойдет. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима с правозащитником Марком Фейгиным, сообщает 24 канал.

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По его словам, президент Владимир Зеленский выразил волю народа, потому что никто в Украине не хочет переговоров с Россией.

Мы должны дожимать. Ведь для россиян ситуация рушится. Теперь идет борьба, кто дольше продержится… До февраля осталось 4 месяца, путинский режим хрустнет и развалится, потому что в России проблемы накапливаются настолько стремительно, что это выпрашивание переговоров – это лишь признак, насколько там все непросто,

– объяснил Арестович.

Он добавил, что мобилизация в России резко ускорила эти процессы, потому что она сломала привычную схему управления и бросила на персонал дополнительную нагрузку.

К тому же, как говорит Арестович, наращивание военной помощи Украине, наложение дополнительных санкций и т.п. – это тоже признак ускорения процесса.

Почему Россия тянет время

Советник главы ОП отметил, что нам нужно делать то же, что мы делаем – удерживать прочную позицию. Если мы сейчас дрогнем, то дадим им перерыв и они отдалят катастрофу.

Я скажу, почему россияне тянут. И переговоры им нужны для того, чтобы тянуть время к "победе" Трампа и его партии на промежуточных выборах в США, они надеются, что ситуация изменится. Для них это последнее чудо, поэтому они тянут, даже если погибнет 100 тысяч мобилизованных до 15 ноября,

– считает Арестович.

Арестович говорит, что фронт для россиян падает, они тянут время: видео



Но, по его мнению, лендлиз хорош тем, что президент США может выделять помощь, минуя Конгресс и Сенат.

К слову, россияне до сих пор продолжают наступление на Донбассе. Хотя есть информация, что на некоторых участках этого направления, российское командование приказало прекратить наступательные действия, потому что у врага нет откуда черпать пополнение существующих потерь.

Интересно, что по состоянию на 14 октября Вооруженные Силы Украины уничтожили 64 300 российских оккупантов. За прошедшие сутки защитникам удалось ликвидировать около 500 захватчиков. Больше всего оккупантов уничтожили на Краматорском и Бахмутском направлениях.