Водночас на переговори Україна зараз точно не піде. Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму з правозахисником Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал.

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За його словами, президент Володимир Зеленський виразив волю народу, бо ніхто в Україні не хоче переговорів з Росією.

Ми маємо дотискати. Адже для росіян ситуація валиться. Тепер йде боротьба, хто довше протримається… До лютого залишилося місяців 4, путінський режим хрусне і розвалиться, бо в Росії проблеми накопичуються настільки стрімко, що це випрошування переговорів – це лиш ознака, наскільки там все непросто,

– пояснив Арестович.

Він додав, до мобілізація в Росії різко прискорила ці процеси, бо вона зламала звичну схему керування та кинула на персонал додаткове навантаження.

До того ж, як каже Арестович, наростання військової допомоги Україні, накладення додаткових санкції тощо – це теж ознаки прискорення процесу.

Чому Росія тягне час

Радник глави ОП зазначив, що нам треба робити те ж саме, що ми робимо – утримувати міцну позицію. Якщо ми зараз здригнемося, то дамо їм перерву і вони віддалять катастрофу.

Я скажу, чому росіяни тягнуть. І переговори їм треба для того, щоб тягнути час до "перемоги" Трампа і його партії на проміжних виборах до США, вони надіяться, що ситуація зміниться. Для них це останнє чудо, тому вони тягнуть, навіть якщо загине 100 тисяч мобілізованих до 15 листопада,

– вважає Арестович.

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Але, на його думку, лендліз гарний тим, що президент США може виділяти допомогу, минаючи Конгрес і Сенат.

До слова, росіяни досі продовжують наступ на Донеччині. Хоча є інформація, що на деяких ділянках цього напрямку, російське командування наказало припинити наступальні дії, бо у ворога немає звідки черпати поповнення існуючих втрат.

Цікаво, що станом на 14 жовтня Збройні Сили України знищили 64 300 російських окупантів. Упродовж минулої доби захисникам вдалося ліквідувати близько 500 загарбників. Найбільше окупантів знищили на Краматорському та Бахмутському напрямках.