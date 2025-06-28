28 июня, 23:36
Более 110 боестолкновений, россияне давят на нескольких направлениях: сводка Генштаба за 28 июня
Основні тези
- Россияне провели 111 боевых столкновений 28 июня, атакуя на нескольких направлениях, включая Северо-Слобожанский, Курский, Южно-Слобожанский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Торецкий, Покровский, Новопавловский, Гуляйпольский, Ореховский и Приднепровский.
- Украинские защитники обезвредили 198 оккупантов, уничтожили одиннадцать единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов, и повредили несколько единиц вражеской техники.
Россияне продолжают атаковать чуть ли не на всех участках фронта. С начала суток 28 июня произошло 111 боевых столкновений.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Где россияне атаковали 28 июня
- На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семнадцать штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив двадцать три КАБы, и совершил 206 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
- На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются.
- На Купянском направлении оккупанты шесть раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая – сейчас идет бой.
- На Лиманском направлении враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман.
- На Северском направлении украинские защитники успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще один бой продолжается.
- На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.
- Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении – в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.
- В течение суток на Покровском направлении российские войска осуществили тридцать четыре штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лысовка, Удачное, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Противник нанес авиаудар по Покровску.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 – безвозвратно. Уничтожено одиннадцать единиц автомобильной техники, один мотоцикл, восемь беспилотных летательных аппаратов, четыре терминала спутниковой связи, шесть антенн управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава. Кроме того, поврежден один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника,
– рассказали в Генштабе.
- На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое и Шевченко, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Березовое.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают наступление вражеских войск вблизи Малиновки.
- На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – враг пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.
- На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.