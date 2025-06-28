Более 110 боестолкновений, россияне давят на нескольких направлениях: сводка Генштаба за 28 июня

Россияне продолжают атаковать чуть ли не на всех участках фронта. С начала суток 28 июня произошло 111 боевых столкновений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Где россияне атаковали 28 июня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семнадцать штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив двадцать три КАБы, и совершил 206 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

украинские защитники отбили семнадцать штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив двадцать три КАБы, и совершил 206 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются.

украинские воины отбили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются. На Купянском направлении оккупанты шесть раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая – сейчас идет бой.

оккупанты шесть раз пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая – сейчас идет бой. На Лиманском направлении враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман.

враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман. На Северском направлении украинские защитники успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще один бой продолжается.

украинские защитники успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще один бой продолжается. На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

Силы обороны остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы. Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении – в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

– в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки. В течение суток на Покровском направлении российские войска осуществили тридцать четыре штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лысовка, Удачное, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Противник нанес авиаудар по Покровску.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 – безвозвратно. Уничтожено одиннадцать единиц автомобильной техники, один мотоцикл, восемь беспилотных летательных аппаратов, четыре терминала спутниковой связи, шесть антенн управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава. Кроме того, поврежден один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника,

– рассказали в Генштабе.