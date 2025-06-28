Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Де росіяни атакували 28 червня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили сімнадцять штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши двадцять три КАБи, та здійснив 206 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

українські захисники відбили сімнадцять штурмових дій окупантів, три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши двадцять три КАБи, та здійснив 206 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають.

українські воїни відбили шість атак у районах Вовчанська та Строївки, ще два бої тривають. На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю – наразі точиться бій.

окупанти шість разів намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю – наразі точиться бій. На Лиманському напрямку ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман.

ворог атакував шістнадцять разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Від авіаудару КАБами постраждав населений пункт Підлиман. На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває.

українські захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. Ще один бій триває. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

Сили оборони зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори. Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку – у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

– у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки. Впродовж доби на Покровському напрямку російські війська здійснили тридцять чотири штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 198 окупантів, з них 113 – безповоротно. Знищено одинадцять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл, вісім безпілотних літальних апаратів, чотири термінали супутникового зв’язку, шість антен управління БпЛА та шість укриттів для особового складу. Крім того, пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, автомобіль, два мотоцикли та сім артилерійських засобів противника,

– розповіли у Генштабі.