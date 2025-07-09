10 июля, 00:57
Россияне активно наступают сразу на четырех направлениях: сводка Генштаба за 9 июля
Основні тези
- Россияне активно наступают на трех направлениях: Покровском, Лиманском и Новопавловском.
- Украинские войска отбили многочисленные атаки, уничтожили 105 оккупантов, 8 беспилотников и вражеский миномет.
Российские войска продолжают активно наступать на фронте. В течение суток на фронте зафиксировали 150 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Покровском направлении.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
- На Северо–Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боестолкновений. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, целом враг сбросил одиннадцать управляемых авиационных бомб и совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
- На Южно-–Слобожанском направлении в течение суток наши войска отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцы и Петро-Ивановки. Все еще продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.
- На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.
- На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении с начала суток враг провел семь наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.
- На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.
- На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.
- С начала этих суток на Покровском направлении оккупационные войска 42 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.
Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 105 оккупантов, 74 из них – безвозвратно. Уничтожен один автомобиль противника, восемь беспилотных летательных аппаратов, два спутниковых терминала и один вражеский миномет,
– говорится в сообщении.
- На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
- На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербово.
- На Ореховском направлении украинские защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.
- На Приднепровском направлении враг совершил шесть попыток продвинуться вперед в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый – противник успеха не имел. Населенный пункт Одрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.
- На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.