Заявление Залужного о технологическом прогрессе: генерал НАТО сказал, где и когда будет ответ

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс предположил, когда Украина сможет получить ответ, как выйти из тупика в войне. По словам генерала, это может произойти уже в феврале 2024 года.

В это время должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. По словам Джонса, это событие покажет, куда двигается Украина вместе со своими союзниками.

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Генерал НАТО сказал, когда Украина сможет услышать, как выйти из "тупика"

Журналист, задавая вопрос Джонсу, вспомнил заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который отметил, что Украина, находясь в "тупике", делает ставку на технологический прогресс. По словам украинского генерала, чтобы выйти из этой ситуации, нужно что-то новое, как "порох, изобретенный китайцами и которым мы до сих пор убиваем друг друга".

На этот вопрос генерал НАТО ответил, что первое представление о том, куда ситуация с изобретением чего-либо нового любой из сторон в российско-украинской войне приведет, наше государство получит на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой, по мнению Джонса, будет доминировать ситуация между нашим государством и страной-агрессором.

"Я был там (на конференции – 24 Канал) в прошлом году. Там был большой энтузиазм и много слов, сказанных политическими лидерами типа: "Мы с вами до конца"", – сказал офицер НАТО.

Он отметил, что будет интересно посмотреть, каким будет диалог в 2024 году.

И тогда мы будем иметь представление о том, существует ли усталость доноров,

– сказал Джонс.

Генерал также отметил, что Путин безусловно рассчитывает на то, что он сможет пережить Запад. Ведь, по словам бывшего командующего, Запад всегда хочет быстро закончить войны, призывая делать все возможное, чтобы прекратить конфликт.

Залужный рассказал о ситуации на фронте