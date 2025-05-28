Россия атаковала украинские города, но и получила удар по Подмосковью: хронология 1190 дня войны

С начала 1190 суток с начала большого вторжения Россия атаковала ударными дронами и баллистикой несколько украинских городов, ясно демонстрируя нежелание к мирным переговорам. В то же время в ответ агрессор получил мощную атаку БпЛА.

О ситуации на фронте, российские воздушные атаки и другие военные преступления и их последствия 1190-х суток с начала полномасштабного вторжения России в Украину – читайте на 24 Канале.

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Главные события 1190 дня войны