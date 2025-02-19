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24 Канал Новости Украины Массированный удар по Одессе, пожар на Сызранском НПЗ: хронология 1092 дня войны
19 февраля, 06:20
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Массированный удар по Одессе, пожар на Сызранском НПЗ: хронология 1092 дня войны

Анжелика Байбак

Россия продолжает полномасштабно атаковать Украину с воздуха и на фронте уже 1092 день. Силы обороны противостоят оккупантам, нанося ответные удары.

О главных событиях 19 февраля, ситуацию на фронте, российские обстрелы Украины и заявления политиков – сообщает 24 Канал.

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06:18, 19 февраля

Дональд Трамп на брифинге не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным до конца февраля. Однако официальной даты американский президент не назвал.

05:15, 19 февраля

В результате обстрела Одессы без света и отопления сейчас 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов, пишет городской голова.

Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.

02:50, 19 февраля

На Сызранском НПЗ прогремели взрывы

В сети сообщают, что дроны атаковали Сызранский НПЗ, В районе завода раздались взрывы, а после – вспыхнул пожар.

01:35, 19 февраля

Одессу массированно атаковали дроны

Вследствие массированного вражеского удара по густонаселенному району Одессы, отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов.

Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На месте разворачивается оперативный штаб,
– сообщил Труханов.