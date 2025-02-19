Массированный удар по Одессе, пожар на Сызранском НПЗ: хронология 1092 дня войны
Россия продолжает полномасштабно атаковать Украину с воздуха и на фронте уже 1092 день. Силы обороны противостоят оккупантам, нанося ответные удары.
О главных событиях 19 февраля, ситуацию на фронте, российские обстрелы Украины и заявления политиков – сообщает 24 Канал.
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Дональд Трамп на брифинге не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным до конца февраля. Однако официальной даты американский президент не назвал. В результате обстрела Одессы без света и отопления сейчас 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов, пишет городской голова. Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. В сети сообщают, что дроны атаковали Сызранский НПЗ, В районе завода раздались взрывы, а после – вспыхнул пожар. Вследствие массированного вражеского удара по густонаселенному району Одессы, отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов. Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На месте разворачивается оперативный штаб,
На Сызранском НПЗ прогремели взрывы
Одессу массированно атаковали дроны
– сообщил Труханов.
Дональд Трамп на брифинге не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным до конца февраля. Однако официальной даты американский президент не назвал.
В результате обстрела Одессы без света и отопления сейчас 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов, пишет городской голова.
Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад.
В сети сообщают, что дроны атаковали Сызранский НПЗ, В районе завода раздались взрывы, а после – вспыхнул пожар.
Вследствие массированного вражеского удара по густонаселенному району Одессы, отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в большой части домов.
Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры. На месте разворачивается оперативный штаб,