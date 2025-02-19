Массированный удар по Одессе, пожар на Сызранском НПЗ: хронология 1092 дня войны

Россия продолжает полномасштабно атаковать Украину с воздуха и на фронте уже 1092 день. Силы обороны противостоят оккупантам, нанося ответные удары.

О главных событиях 19 февраля, ситуацию на фронте, российские обстрелы Украины и заявления политиков – сообщает 24 Канал.

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