Самая массированная атака на Кропивницкий, взрывы в России: хронология 1121 дня войны
Уже 1121 сутки полномасштабной войны наши защитники дают мощный отпор российским оккупантам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 20 марта, сообщает 24 Канал.
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В общем, в результате атаки пострадало 8 человек, среди них – один ребенок. Известно, что 3 пострадавших госпитализировали, состояние одного оценивают как тяжелое. Райкович в комментарии СМИ сообщил, что пострадавшего оперируют, ведь он получил 90% ожогов поверхности тела. Около 3 утра 20 марта из российских телеграмм-каналов начали поступать сообщения об атаке беспилотников на города Саратов и Энгельс. В городах звучала сирена, а местные писали о звуках взрывов. По предварительным данным, дроны налетели на нефтяные объекты – НПЗ или нефтебазы. Очевидцы говорят, что видели пожар из-за "падения обломков". Аналитики отметили, что россияне продвинулись у Красного Первого, Скудного и Новоселки. В Кировоградской ОГА сообщили, что разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки. "Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира", – указали там. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка. В результате обстрелов Кировоградщины есть повреждения инфраструктуры Укрзализныци.
Пострадавшие в Кропивницком
Взрывы в Энгельсе
Россия продвинулась возле Новоселки и еще нескольких населенных пунктов, – Deep State
Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку
К счастью, все живы. Однако есть раненые, среди них ребенок. Врачи областной больницы и БСМП оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько оперативных вмешательств. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.
Россия ударила по Кропивницкому
В общем, в результате атаки пострадало 8 человек, среди них – один ребенок. Известно, что 3 пострадавших госпитализировали, состояние одного оценивают как тяжелое. Райкович в комментарии СМИ сообщил, что пострадавшего оперируют, ведь он получил 90% ожогов поверхности тела.
Около 3 утра 20 марта из российских телеграмм-каналов начали поступать сообщения об атаке беспилотников на города Саратов и Энгельс. В городах звучала сирена, а местные писали о звуках взрывов.
По предварительным данным, дроны налетели на нефтяные объекты – НПЗ или нефтебазы. Очевидцы говорят, что видели пожар из-за "падения обломков".
Аналитики отметили, что россияне продвинулись у Красного Первого, Скудного и Новоселки.
В Кировоградской ОГА сообщили, что разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.
"Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира", – указали там.
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович рассказал, что враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка. В результате обстрелов Кировоградщины есть повреждения инфраструктуры Укрзализныци.