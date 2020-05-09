Трамп призвал к перемирию на 30 суток: хронология 1171 дня войны

1171 сутки полномасштабной войны Силы обороны дают сопротивление России. Несмотря на "перемирие" Путина, на фронте продолжаются бои.

О главных событиях дня по состоянию на пятницу, 9 мая, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, перипетии вокруг мирных переговоров рассказывает 24 Канал.

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Главные события 9 мая