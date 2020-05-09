Трамп призвал к перемирию на 30 суток: хронология 1171 дня войны
1171 сутки полномасштабной войны Силы обороны дают сопротивление России. Несмотря на "перемирие" Путина, на фронте продолжаются бои.
О главных событиях дня по состоянию на пятницу, 9 мая, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, перипетии вокруг мирных переговоров рассказывает 24 Канал.
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Главные события 9 мая
Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, заявил, что хочет, чтобы Украина компенсировала военную помощь, которую ей предоставила Румыния. Во время дебатов вечером 8 мая на вопрос, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет помощи для Украины, Симион ответил, что его страной является Румыния и он будет голосовать только в соответствии с интересами румынского народа, не отдавая приоритета другим государствам. Я люблю свою страну и верю, что румынские студенты, я верю, что румынские фермеры, я верю, что румынские пенсионеры должны иметь приоритет, и наша позиция относительно захватнической войны России против Украины, которая длится уже три года, это нейтралитет, отсутствие эскалации, отсутствие вооружения и идеальное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера, Он отметил, что пришло время "поднять Румынию со дна, выздороветь и смотреть в будущее". По его мнению, только тогда, когда у румынского населения все будет хорошо, можно будет беспокоиться о благосостоянии других. Симион добавил, что государство не будет помогать другим странам, если он станет президентом, аргументируя это тем, что "для обороны есть НАТО, а не Европейский Союз". Он также отметил, что хочет от Украины компенсации за предоставленную Румынией помощь, в частности за системы Patriot, которые предоставил нынешний президент страны Клаус Йоханнис. Кроме этого, лидер AUR заявил, что Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих на ее территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты призывают Украину и Россию безусловно прекратить огонь на 30 дней. Он выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюден. Трамп пригрозил, что в случае несоблюдения перемирия США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось. Как президент, я останусь приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир, Он добавил, что "все это можно сделать очень быстро", имея в виду завершение войны в Украине и заключение мирного соглашения. Американский лидер также заверил, что будет доступен в любой момент, если понадобятся его услуги.
Румыния хочет компенсации от Украины за военную помощь
– сказал румынский политик.
Трамп призвал к перемирию на 30 дней
– заверил он.
Какой была ситуация на фронте за прошедшие сутки
Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, заявил, что хочет, чтобы Украина компенсировала военную помощь, которую ей предоставила Румыния.
Во время дебатов вечером 8 мая на вопрос, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет помощи для Украины, Симион ответил, что его страной является Румыния и он будет голосовать только в соответствии с интересами румынского народа, не отдавая приоритета другим государствам.
Я люблю свою страну и верю, что румынские студенты, я верю, что румынские фермеры, я верю, что румынские пенсионеры должны иметь приоритет, и наша позиция относительно захватнической войны России против Украины, которая длится уже три года, это нейтралитет, отсутствие эскалации, отсутствие вооружения и идеальное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера,
Он отметил, что пришло время "поднять Румынию со дна, выздороветь и смотреть в будущее". По его мнению, только тогда, когда у румынского населения все будет хорошо, можно будет беспокоиться о благосостоянии других.
Симион добавил, что государство не будет помогать другим странам, если он станет президентом, аргументируя это тем, что "для обороны есть НАТО, а не Европейский Союз". Он также отметил, что хочет от Украины компенсации за предоставленную Румынией помощь, в частности за системы Patriot, которые предоставил нынешний президент страны Клаус Йоханнис.
Кроме этого, лидер AUR заявил, что Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих на ее территории.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты призывают Украину и Россию безусловно прекратить огонь на 30 дней. Он выразил надежду, что режим прекращения огня будет соблюден.
Трамп пригрозил, что в случае несоблюдения перемирия США и их партнеры введут дальнейшие санкции.
Тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось. Как президент, я останусь приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир,
Он добавил, что "все это можно сделать очень быстро", имея в виду завершение войны в Украине и заключение мирного соглашения. Американский лидер также заверил, что будет доступен в любой момент, если понадобятся его услуги.