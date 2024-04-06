Циничная атака российских войск по Харькову: хронология 773 дня войны
Продолжаются 773 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Враг продолжает циничный обстрел Украины. Так, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали "Шахедами" и ракетами мирные города нашего государства.
Какие последствия российской атаки, о новых военных преступлениях россиян, борьбу храбрых украинцев против вражеских войск, главные события 6 апреля пишет 24 Канал.
Смотрите также Атака по аэродромам в России, оккупанты ударили по Запорожью: хронология 772 дня войны
Польша в ночь на 6 апреля поднимала в небо авиацию. Это было связано с ракетным обстрелом Украины. "На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонской области, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область", – отметила Наталья Гуменюк. В то же время добавила, что понимая особенности сейчас времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации. Заметила, что боевая работа была результативной. В частности, защитники неба сбили 3 дрона в Запорожской области, 3 – в Днепропетровской, 1 – в Николаевской и 7 в Херсонской области. Добавила, что это демонстрирует географию направления движения дронов и приоритеты агрессора. Опять же (приоритеты – 24 Канал) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов, Воздушную тревогу в области объявили около 4:00. Тогда же в ОВА предупредили об угрозе атаки крылатыми ракетами. Первый взрыв прогремел в Запорожье в 5:46, об этом сообщил глава военной администрации Иван Федоров. Уже через 10 минут в областном центре слышали повторный взрыв. Впоследствии стало известно о последствиях утренней атаки ракетами. В частности сообщили о том, что изуродованы промышленные предприятия. В Киевской ОВА утром 6 апреля в 5:54 сообщили о ракетной атаке врага. Там отметили, что в регионе работает ПВО. Около 5 часов утра в Киевской ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БпЛА. По "Шахедам" работала ПВО. Оккупанты снова ударили по Харькову дронами. Вражеские БПЛА попали по массовой застройке, также повредили частные домовладения в Малой Даниловке. В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро есть 6 погибших и 10 раненых. В половине 5 утра взрывы прогремели и в Хмельницкой области. Воздушные силы сообщали, что ударные вражеские БпЛА приближались к Староконстантинову с севера. В 4 утра 6 апреля из сообщений мониторинговых каналов стало известно о взлете нескольких бортов вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А через несколько минут и Воздушные силы подтвердили пуски ракет. Российские военные после полуночи 6 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. Городской голова Харькова Игорь Терехов отмечал, что областной центр под обстрелом.
В ОК "Юг" назвали область, где атака "Шахедами" была "очень концентрированной"
– подытожила Гуменюк.
Враг атаковал Запорожье
Ночью россияне ударили "Шахедами" по ряду областей
Польша в ночь на 6 апреля поднимала в небо авиацию. Это было связано с ракетным обстрелом Украины.
"На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонской области, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область", – отметила Наталья Гуменюк.
В то же время добавила, что понимая особенности сейчас времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.
Заметила, что боевая работа была результативной. В частности, защитники неба сбили 3 дрона в Запорожской области, 3 – в Днепропетровской, 1 – в Николаевской и 7 в Херсонской области. Добавила, что это демонстрирует географию направления движения дронов и приоритеты агрессора.
Опять же (приоритеты – 24 Канал) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов,
Воздушную тревогу в области объявили около 4:00. Тогда же в ОВА предупредили об угрозе атаки крылатыми ракетами.
Первый взрыв прогремел в Запорожье в 5:46, об этом сообщил глава военной администрации Иван Федоров. Уже через 10 минут в областном центре слышали повторный взрыв.
Впоследствии стало известно о последствиях утренней атаки ракетами. В частности сообщили о том, что изуродованы промышленные предприятия.
В Киевской ОВА утром 6 апреля в 5:54 сообщили о ракетной атаке врага. Там отметили, что в регионе работает ПВО.
Около 5 часов утра в Киевской ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БпЛА. По "Шахедам" работала ПВО.
Оккупанты снова ударили по Харькову дронами. Вражеские БПЛА попали по массовой застройке, также повредили частные домовладения в Малой Даниловке. В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро есть 6 погибших и 10 раненых.
В половине 5 утра взрывы прогремели и в Хмельницкой области. Воздушные силы сообщали, что ударные вражеские БпЛА приближались к Староконстантинову с севера.
В 4 утра 6 апреля из сообщений мониторинговых каналов стало известно о взлете нескольких бортов вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А через несколько минут и Воздушные силы подтвердили пуски ракет.
Российские военные после полуночи 6 апреля нанесли ракетные удары по Харькову. Городской голова Харькова Игорь Терехов отмечал, что областной центр под обстрелом.