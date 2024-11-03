Враг атаковал "Шахедами", серия взрывов в Киеве: хронология 984 дня войны

В Украине продолжаются 984 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных событиях дня по состоянию на 3 ноября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты продвинулись в Украине только на одном направлении: ISW показал новые карты боев