Враг атаковал "Шахедами", серия взрывов в Киеве: хронология 984 дня войны
В Украине продолжаются 984 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных событиях дня по состоянию на 3 ноября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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В КГВА отметили, что по воздушным целям работают силы противовоздушной обороны. Воздушные силы проинформировали о нескольких "Шахедах" курсом на Киев. Они движутся с южного и северного направлений. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрыве в Вышгородском районе, в пригороде Киева. Проукраинский паблик "Крымский ветер" сообщил, что громче всего было в Симферополе в районе аэропорта, Симферопольском и Красногвардейском районах. Местные жители сказали, что у них дрожали окна и дребезжали стекла. То же самое было и в Сакском районе. Всего в течение пяти минут было три взрыва. Российская ПВО работала якобы к северу от Симферополя, но вспышки от ее работы видели аж в Красноперекопском районе. В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы, Пока не было данных о пострадавших или разрушения, отметил Сергей Попко. Очень быстро стало известно, что в Деснянском районе та же ситуация – из-за падения обломков вспыхнул пожар. И так же пока не известно, есть ли пострадавшие.
В Киеве снова прогремели взрывы
Крым и Луганск оказались под атакой, исчезал свет
В Киеве в двух районах упали обломки "Шахедов", есть пожары
– написали в КГВА.
В КГВА отметили, что по воздушным целям работают силы противовоздушной обороны.
Воздушные силы проинформировали о нескольких "Шахедах" курсом на Киев. Они движутся с южного и северного направлений.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрыве в Вышгородском районе, в пригороде Киева.
Проукраинский паблик "Крымский ветер" сообщил, что громче всего было в Симферополе в районе аэропорта, Симферопольском и Красногвардейском районах. Местные жители сказали, что у них дрожали окна и дребезжали стекла. То же самое было и в Сакском районе.
Всего в течение пяти минут было три взрыва. Российская ПВО работала якобы к северу от Симферополя, но вспышки от ее работы видели аж в Красноперекопском районе.
В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы,
Пока не было данных о пострадавших или разрушения, отметил Сергей Попко.
Очень быстро стало известно, что в Деснянском районе та же ситуация – из-за падения обломков вспыхнул пожар. И так же пока не известно, есть ли пострадавшие.