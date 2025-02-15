Саудовская Аравия примет саммит Трампа и Путина: хронология 1088 дня войны
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1088 дней. Силы обороны продолжают удерживать позиции на фронте и наносить противнику значительные потери.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина
Президент Зеленский отметил, что военная помощь США является критически важной для обороны Украины. Он отметил, что даже не хочет рассматривать вариант, при котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном. Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно, Кроме того, Зеленский выразил беспокойство, что прекращение военной помощи США может сделать Украину уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем. В ночь на 15 февраля в Волгограде слышали серию взрывов. Вероятно, дроны атакуют местный НПЗ. Также громкие звуки слышали в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда. Примерно в 4:30 начали появляться сообщения о взрывах и в других регионах России. В частности, пишут об атаке дронов в Тульской области. Местные слышали по меньшей мере 5 взрывов. По их словам, беспилотники летят на низкой высоте. Похожие сообщения поступают и из Энгельса, что в Саратовской области. По целям якобы работает ПВО. Кабинет Министров Украины запретил направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для медицинского осмотра. Информация об инвалидности будет вноситься в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов через электронный кабинет. Саудовская Аравия подтвердила готовность принять саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Зеленский рассказал, насколько важна помощь США для Украины
– заявил президент.
Россияне жалуются на атаку дронов
Лица с инвалидностью больше не проходят ВВК
Саудовская Аравия примет саммит Трампа и Путина
Президент Зеленский отметил, что военная помощь США является критически важной для обороны Украины. Он отметил, что даже не хочет рассматривать вариант, при котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.
Наверное, это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно,
Кроме того, Зеленский выразил беспокойство, что прекращение военной помощи США может сделать Украину уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.
В ночь на 15 февраля в Волгограде слышали серию взрывов. Вероятно, дроны атакуют местный НПЗ.
Также громкие звуки слышали в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда.
Примерно в 4:30 начали появляться сообщения о взрывах и в других регионах России. В частности, пишут об атаке дронов в Тульской области. Местные слышали по меньшей мере 5 взрывов. По их словам, беспилотники летят на низкой высоте.
Похожие сообщения поступают и из Энгельса, что в Саратовской области. По целям якобы работает ПВО.
Кабинет Министров Украины запретил направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для медицинского осмотра.
Информация об инвалидности будет вноситься в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов через электронный кабинет.
Саудовская Аравия подтвердила готовность принять саммит между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.