Саудовская Аравия примет саммит Трампа и Путина: хронология 1088 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1088 дней. Силы обороны продолжают удерживать позиции на фронте и наносить противнику значительные потери.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.

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