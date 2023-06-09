Россия снова атаковала Украину, Зеленский встретился с генералами: хронология 471 дня войны

Россия не отказалась от своих захватнических намерений. Оккупанты также продолжают применять свою тактику террора, обстреливая Украину ракетами и "Шахедами".

Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Россия обстреляла Херсон и Умань, Зеленский призвал мир помочь: хронология 470 дня войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что последствия подрыва Каховской ГЭС для России будут катастрофическими, ведь десятки тысяч человек остались без жилья.Вечером во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Местные жители сообщали, что он находился в районе хлебокомбината. Впоследствии стало известно, что горела автозаправочная станция. Оккупанты снова никак не прокомментировали инцидент.В Украине началась воздушная тревога. Враг выпустил по украинским областям дроны-камикадзе "Шахед", впоследствии – ракеты. Писали о взрывах в Харьковской, Житомирской, Херсонской, Днепропетровской областях.Президент Украины записал традиционное вечернее обращение за 8 июня. Украинский лидер отметил, что россияне пытаются усугубить ситуацию после подрыва Каховской ГЭС.Президент Украины поблагодарил всем, кто эвакуирует людей из затопленной Херсонщины. Отсутствие международных организаций на оккупированных территориях Зеленский считает самоуничтожением.

Обращение Зеленского за 8 июня: смотрите видео

командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским;

командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским;

начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.

Владимир Зеленский встретился с:

Президент пояснил, что это была важная встреча, но не раскрыл детали.