Россия снова атаковала Украину, Зеленский встретился с генералами: хронология 471 дня войны
9 июня 2023, 06:29Читати новину українською
Россия не отказалась от своих захватнических намерений. Оккупанты также продолжают применять свою тактику террора, обстреливая Украину ракетами и "Шахедами".
Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Президент Украины поблагодарил всем, кто эвакуирует людей из затопленной Херсонщины. Отсутствие международных организаций на оккупированных территориях Зеленский считает самоуничтожением.
Обращение Зеленского за 8 июня: смотрите видео
00:20 Владимир Зеленский встретился с:
- командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским;
- командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским;
- начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.
Президент пояснил, что это была важная встреча, но не раскрыл детали.