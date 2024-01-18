Атака "Шахедами", осторожный прогресс в Конгрессе: хронология 694 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако оккупанты теряют на войне личный состав и технику. В свою очередь Украина отвоевывает каждый кусочек нашей земли.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, что говорят партнеры о помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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