Атака "Шахедами", осторожный прогресс в Конгрессе: хронология 694 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако оккупанты теряют на войне личный состав и технику. В свою очередь Украина отвоевывает каждый кусочек нашей земли.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, что говорят партнеры о помощи Украине – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Поздним вечером Россия атаковала Украину, Гринкевич получил подозрение: хронология 693 дня войны
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что 17 января Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и обсудили переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность для помощи нашему государству. Перед этим лидер республиканцев Сената Митч МакКоннелл заявил, что ожидает, что на следующей неделе будет рассматриваться дополнительный пакет с помощью для Украины. Россия снова атаковала Хмельнитчину "Шахедами". Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в регионе работала ПВО.
Байден встретился с лидерами Конгресса о помощи Украине
В Хмельнитчине раздались взрывы: работала ПВО
Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что 17 января Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и обсудили переговоры по законопроекту о расходах на национальную безопасность для помощи нашему государству.
Перед этим лидер республиканцев Сената Митч МакКоннелл заявил, что ожидает, что на следующей неделе будет рассматриваться дополнительный пакет с помощью для Украины.
Россия снова атаковала Хмельнитчину "Шахедами". Мэр Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что в регионе работала ПВО.