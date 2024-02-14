Сенат США проголосовал за 60 миллиардов для Украины, пожар в Москве: хронология 720 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ сдерживают атаки врага и не позволяют ему продвигаться. Наши военные ежедневно работают, чтобы освободить украинские земли от оккупантов.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие государства помогают Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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