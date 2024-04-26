США надеются убедить Берлин предоставить Taurus: хронология 793 дня войны
Россия продолжает наступательные операции на Востоке Украины, однако ВСУ сдерживают врага. Украине помогают партнеры, которые в последние дни предоставили мощные пакеты военной помощи.
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Издание Politico написало, что США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. Туда войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование. Соединенные Штаты надеются убедить Германию отправить Украине Taurus. СМИ написали, что США оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании по крылатым ракетам большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию". То есть может заставить ее пересмотреть свою позицию. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека передал Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых вывезла Россия. Дмитрий Лубинец объяснил, что Украина хочет вернуть детей, которых незаконно вывезла Россия с оккупированных территорий. Премьер Греции отказал Украине в системах ПВО и назвал их критически важными для страны. Кириакос Мицотакис объяснил, что они не могут избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для их возможностей сдерживания.
США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов
США надеются убедить Германию отправить Taurus в Германию
Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых вывезла Россия
Почему Греция отказала Украине в системах ПВО
Издание Politico написало, что США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. Туда войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.
Соединенные Штаты надеются убедить Германию отправить Украине Taurus.
СМИ написали, что США оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании по крылатым ракетам большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию". То есть может заставить ее пересмотреть свою позицию.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека передал Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых вывезла Россия. Дмитрий Лубинец объяснил, что Украина хочет вернуть детей, которых незаконно вывезла Россия с оккупированных территорий.
Премьер Греции отказал Украине в системах ПВО и назвал их критически важными для страны. Кириакос Мицотакис объяснил, что они не могут избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для их возможностей сдерживания.