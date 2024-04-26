США надеются убедить Берлин предоставить Taurus: хронология 793 дня войны

26 апреля 2024, 06:27
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Россия продолжает наступательные операции на Востоке Украины, однако ВСУ сдерживают врага. Украине помогают партнеры, которые в последние дни предоставили мощные пакеты военной помощи.

Какая ситуация на фронте, в тылу, как меняются правила для военнообязанных за рубежом – читайте на сайте 24 Канала.

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04:24, 26 апреля

США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов

Издание Politico написало, что США готовят крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов. Туда войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.

02:53, 26 апреля

США надеются убедить Германию отправить Taurus в Германию

Соединенные Штаты надеются убедить Германию отправить Украине Taurus.

СМИ написали, что США оптимистично настроены относительно того, что недавнее решение о поставках ПТРК, вместе с аналогичными шагами Франции и Великобритании по крылатым ракетам большой дальности, может "потенциально повлиять на Германию". То есть может заставить ее пересмотреть свою позицию.

02:20, 26 апреля

Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых вывезла Россия

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека передал Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых вывезла Россия. Дмитрий Лубинец объяснил, что Украина хочет вернуть детей, которых незаконно вывезла Россия с оккупированных территорий.

01:50, 26 апреля

Почему Греция отказала Украине в системах ПВО

Премьер Греции отказал Украине в системах ПВО и назвал их критически важными для страны. Кириакос Мицотакис объяснил, что они не могут избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для их возможностей сдерживания.

Автор: Діана Квасневська