США надеются убедить Берлин предоставить Taurus: хронология 793 дня войны

Россия продолжает наступательные операции на Востоке Украины, однако ВСУ сдерживают врага. Украине помогают партнеры, которые в последние дни предоставили мощные пакеты военной помощи.

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