Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": хронология 827 дня войны
Кремль продолжает вести войну в Украине и обстреливает мирное население. Однако ВСУ дает отпор оккупантам, а мир поддерживает Украину военной помощью.
Какова ситуация на фронте, что происходит в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Во временно оккупированной Керчи раздался "хлопок". Взрывы слышали ориентировочно в 1 час ночи. Враги заявили о работе ПВО, однако якобы "сбитые" ракеты повредили два парома – автомобильный и железнодорожный. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал, что в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за российского ракетного обстрела этой ночью уничтожена историческая достопримечательность. По его словам, место, "где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено". Россия снова атаковала Староконстантинов Хмельницкой области. Взрывы услышали недалеко от населенного пункта. Враги запустили по региону ракеты и "Шахеды". Российские захватчики подняли в небо 4 бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Российские самолеты могут переносить ракеты Х-101, Х-555 и Х-55 и атаковать ими Украину.
Взрывы в Крыму
Россия уничтожила исторический памятник на Харьковщине
Россия атаковала Староконстантинов
Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС
Во временно оккупированной Керчи раздался "хлопок". Взрывы слышали ориентировочно в 1 час ночи. Враги заявили о работе ПВО, однако якобы "сбитые" ракеты повредили два парома – автомобильный и железнодорожный.
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал, что в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за российского ракетного обстрела этой ночью уничтожена историческая достопримечательность.
По его словам, место, "где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено".
Россия снова атаковала Староконстантинов Хмельницкой области. Взрывы услышали недалеко от населенного пункта. Враги запустили по региону ракеты и "Шахеды".
Российские захватчики подняли в небо 4 бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Российские самолеты могут переносить ракеты Х-101, Х-555 и Х-55 и атаковать ими Украину.