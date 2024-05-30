Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами": хронология 827 дня войны

Кремль продолжает вести войну в Украине и обстреливает мирное население. Однако ВСУ дает отпор оккупантам, а мир поддерживает Украину военной помощью.

Какова ситуация на фронте, что происходит в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также В Хмельницкой области раздавались взрывы, под ударом ракет и "Шахедов" снова был Староконстантинов