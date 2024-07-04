Враг атаковал Киев, дроны били по России: хронология 862 дня войны

Кремль не выводит войска из Украины и продолжает атаковать мирные города. Однако ВСУ сдерживают нашествие врага и сбивают вражеские цели над городами.

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