Дроны атаковали нефтебазы, подстанции и завод в России: хронология 867 дня войны

9 июля 2024, 06:21
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Оккупанты продолжают воевать в Украине, неся потери в личном составе и технике, однако продолжают войну. Украинские военные сдерживают нашествие оккупантов.

Какую помощь оказывают нам партнеры, что происходит на фронте и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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05:44, 09 июля

Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области

Дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. В районе нефтебазы вспыхнул пожар.

04:14, 09 июля

Взрывы в Курске, Воронеже и Ростове

Взрывы прогремели в Курске. Впоследствии была угроза удара дронами в Воронежской области и фиксировали беспилотники в Ростовской области.

Впоследствии в Ростове горела подстанция и лес рядом с Генеральским. Губернатор заявил, что на электроподстанции произошло возгорание двух трансформаторов.

01:12, 09 июля

Взрывы в Белгороде

В Белгороде раздаются взрывы. Пропагандисты заявили, что атакован завод "Энергомаш". Некоторые российские журналисты сообщили, что якобы взрывы в Белгороде слышали в районе больницы, переоборудованной под военный госпиталь.

В части Шебекино нет света и воды.

00:08, 09 июля

В Кривом Роге атаковали предприятие "Метинвест"

Россия в Кривом Роге ударила по предприятию "Метинвест" в Кривом Роге. Там 10 погибших и 45 раненых.

Автор: Діана Квасневська