Дроны атаковали нефтебазы, подстанции и завод в России: хронология 867 дня войны

Оккупанты продолжают воевать в Украине, неся потери в личном составе и технике, однако продолжают войну. Украинские военные сдерживают нашествие оккупантов.

Какую помощь оказывают нам партнеры, что происходит на фронте и в тылу – читайте в тексте 24 Канала.

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