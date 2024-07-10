Взрывы в Одессе, Байден пообещал ПВО: хронология 868 дня войны
Россия продолжает попытки наступления на фронте и атакует мирные украинские города. Однако ВСУ пытаются сдерживать врага, партнеры обещают Украине больше средств ПВО.
Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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В Одессе слышали серию взрывов. Перед этим мониторинговые телеграмм-каналы предупреждали, что на Одесскую область летят авиационные ракеты. Ориентировочно в 03:30 наша ПВО работала по российским дронам возле Одесской области. Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал, что Украина получит дополнительные системы ПВО от США и других партнеров. Об их передаче уже объявляли страны. В частности:
В Одессе раздавались взрывы
Байден анонсировал дополнительные ПВО от США и других партнеров
В Одессе слышали серию взрывов. Перед этим мониторинговые телеграмм-каналы предупреждали, что на Одесскую область летят авиационные ракеты.
Ориентировочно в 03:30 наша ПВО работала по российским дронам возле Одесской области.
Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал, что Украина получит дополнительные системы ПВО от США и других партнеров.
Об их передаче уже объявляли страны. В частности: