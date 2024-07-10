Взрывы в Одессе, Байден пообещал ПВО: хронология 868 дня войны

10 июля 2024, 06:17
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Россия продолжает попытки наступления на фронте и атакует мирные украинские города. Однако ВСУ пытаются сдерживать врага, партнеры обещают Украине больше средств ПВО.

Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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04:07, 10 июля

В Одессе раздавались взрывы

В Одессе слышали серию взрывов. Перед этим мониторинговые телеграмм-каналы предупреждали, что на Одесскую область летят авиационные ракеты.

Ориентировочно в 03:30 наша ПВО работала по российским дронам возле Одесской области.

01:55, 10 июля

Байден анонсировал дополнительные ПВО от США и других партнеров

Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал, что Украина получит дополнительные системы ПВО от США и других партнеров.

Об их передаче уже объявляли страны. В частности:

  • США, Германия и Румыния подтвердили поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot;
  • Нидерланды и другие партнеры дадут еще один ЗРК Patriot;
  • Италия пообещала предоставить ЗРК SAMP-T.

Автор: Діана Квасневська