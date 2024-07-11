На Москву летели дроны, враг атаковал "Шахедами": хронология 689 дня войны

Россия продолжает попытки атаковать мирные украинские города, а также не оставляет попыток продвинуться вглубь наших территорий. Однако Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося оккупантам немалые потери.

Уже третий год ВСУ дают отпор России в полномасштабном вторжении, которое длится 869-й день. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – сообщает 24 Канал.

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