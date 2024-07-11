На Москву летели дроны, враг атаковал "Шахедами": хронология 689 дня войны
Россия продолжает попытки атаковать мирные украинские города, а также не оставляет попыток продвинуться вглубь наших территорий. Однако Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося оккупантам немалые потери.
Уже третий год ВСУ дают отпор России в полномасштабном вторжении, которое длится 869-й день. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – сообщает 24 Канал.
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В ночь на 11 июля 2024 года россияне в очередной раз атаковали Украину. Так, противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Кроме того, оккупанты запустили 6 "Шахедов" с Приморско-Ахтарска. Все орожие ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В Военно-морских силах сообщили, что по состоянию на утро 11 июля в Черном и Азовском морях отсутствуют ракетоносители "Калибров". Сейчас ситуация в акваториях морей следующая: Россияне также заявляют об атаке дронов в Брянской, Тульской и Тамбовской областях. Российское минобороны заявляет, что "пе-ве-о" якобы сбила 5 дронов. Оккупанты жалуются, что на рассвете беспилотники пытались атаковали Москву. В сети заявляют о мощных взрывах в области. Кроме того, мэр российской столицы Собянин подтвердил атаку и заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила. В декларации Вашингтонского саммита НАТО говорится, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора. В Альянсе отметили, что действия России представляют угрозу для стран-членов, поэтому могут применить 5 статью. Напомним, что в статье 5 говорится о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Во Львовской области ночью раздавались взрывы. Так, в 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работают системы ПВО. В ночь на 11 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага оказался Запад Украины. В частности враг запустил БпЛА с Юга. Часть летела из Николаевщины в направлении Винницкой области и дальше на Запад, а другие – атаковали Днепропетровскую область.
Силы ПВО сбили 6 "Шахедов"
В Черном и Азовском морях отсутствуют носители "Калибров"
На Москву летели беспилотники
Гибридные действия России могут заставить Альянс применить статью 5
На Львовщине ночью раздавались взрывы
Россия атаковала "Шахедами"
В ночь на 11 июля 2024 года россияне в очередной раз атаковали Украину. Так, противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Кроме того, оккупанты запустили 6 "Шахедов" с Приморско-Ахтарска.
Все орожие ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
В Военно-морских силах сообщили, что по состоянию на утро 11 июля в Черном и Азовском морях отсутствуют ракетоносители "Калибров". Сейчас ситуация в акваториях морей следующая:
Россияне также заявляют об атаке дронов в Брянской, Тульской и Тамбовской областях. Российское минобороны заявляет, что "пе-ве-о" якобы сбила 5 дронов.
Оккупанты жалуются, что на рассвете беспилотники пытались атаковали Москву. В сети заявляют о мощных взрывах в области.
Кроме того, мэр российской столицы Собянин подтвердил атаку и заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила.
В декларации Вашингтонского саммита НАТО говорится, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.
В Альянсе отметили, что действия России представляют угрозу для стран-членов, поэтому могут применить 5 статью.
Напомним, что в статье 5 говорится о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
Во Львовской области ночью раздавались взрывы. Так, в 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работают системы ПВО.
В ночь на 11 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага оказался Запад Украины.
В частности враг запустил БпЛА с Юга. Часть летела из Николаевщины в направлении Винницкой области и дальше на Запад, а другие – атаковали Днепропетровскую область.