На Москву летели дроны, враг атаковал "Шахедами": хронология 689 дня войны

11 июля 2024, 06:22
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Россия продолжает попытки атаковать мирные украинские города, а также не оставляет попыток продвинуться вглубь наших территорий. Однако Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося оккупантам немалые потери.

Уже третий год ВСУ дают отпор России в полномасштабном вторжении, которое длится 869-й день. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – сообщает 24 Канал.

К теме Анонс решения о F-16, членство Украины в НАТО необратимо: хронология 868 дня войны

07:04, 11 июля

Силы ПВО сбили 6 "Шахедов"

В ночь на 11 июля 2024 года россияне в очередной раз атаковали Украину. Так, противник ударил по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области. Кроме того, оккупанты запустили 6 "Шахедов" с Приморско-Ахтарска.

Все орожие ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

06:43, 11 июля

В Черном и Азовском морях отсутствуют носители "Калибров"

В Военно-морских силах сообщили, что по состоянию на утро 11 июля в Черном и Азовском морях отсутствуют ракетоносители "Калибров". Сейчас ситуация в акваториях морей следующая:

  • в Черном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;
  • в Азовском море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
06:28, 11 июля

Россияне также заявляют об атаке дронов в Брянской, Тульской и Тамбовской областях. Российское минобороны заявляет, что "пе-ве-о" якобы сбила 5 дронов.

06:19, 11 июля

На Москву летели беспилотники

Оккупанты жалуются, что на рассвете беспилотники пытались атаковали Москву. В сети заявляют о мощных взрывах в области.

Кроме того, мэр российской столицы Собянин подтвердил атаку и заявил, что "пе-ве-о" якобы все сбила.

06:17, 11 июля

Гибридные действия России могут заставить Альянс применить статью 5

В декларации Вашингтонского саммита НАТО говорится, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.

В Альянсе отметили, что действия России представляют угрозу для стран-членов, поэтому могут применить 5 статью.

Напомним, что в статье 5 говорится о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

06:12, 11 июля

На Львовщине ночью раздавались взрывы

Во Львовской области ночью раздавались взрывы. Так, в 01:28 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работают системы ПВО.

06:09, 11 июля

Россия атаковала "Шахедами"

В ночь на 11 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под прицелом врага оказался Запад Украины.

В частности враг запустил БпЛА с Юга. Часть летела из Николаевщины в направлении Винницкой области и дальше на Запад, а другие – атаковали Днепропетровскую область.

Автор: Анжеліка Байбак