Враг атаковал ракетами и дронами, 95 защитников вернули домой: хронология 969 дня войны

Россия продолжает давить на украинских военных на фронте, чтобы захватить наши территории. Только за прошедшие сутки состоялось 202 боевых столкновений.

Какова ситуация на фронте, что происходит в тылу, как нас поддерживают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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