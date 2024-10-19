Враг атаковал ракетами и дронами, 95 защитников вернули домой: хронология 969 дня войны
Россия продолжает давить на украинских военных на фронте, чтобы захватить наши территории. Только за прошедшие сутки состоялось 202 боевых столкновений.
Какова ситуация на фронте, что происходит в тылу, как нас поддерживают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские военные попали в Херсонской области: Из-за российской агрессии 9 человек враги ранили. Ночью Россия ударила из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Марганец. Люди не пострадали. Враг запустил крылатые ракеты Х-59/69 из двух российских истребителей Су-57. Взрывы раздавались в Николаевской области и в районе Черкасс. В результате атаки россиян беспилотниками по Киеву есть повреждения у: Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, в результате атаки врага в Дарницком районе столицы пострадала женщина. Ее доставили в больницу и делают операцию. Аналитики ISW сообщили, что оккупанты ведут бои малой интенсивности и готовятся к наступлению на острова в дельте Днепра. Власти города сообщили, что в результате ракетной атаки враг повредил трехэтажку и более 10 частных домов. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Владимир Зеленский сообщили, что домой из российского плена вернулись 95 защитников. Это был 58 обмен военнопленными во время полномасштабного вторжения. Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора, ч
Последствия атаки на Херсонщине
Россия атаковала Никопольщину
Взрывы на Николаевщине и возле Черкасс
Киев атаковали "Шахеды": каковы последствия
Что говорят о ситуации на фронте в ISW
Последствия атаки по Одессе
Из российского плена вернули домой еще 95 украинцев
– заявили в штабе.
Российские военные попали в Херсонской области:
Из-за российской агрессии 9 человек враги ранили.
Ночью Россия ударила из тяжелой артиллерии агрессор обстрелял Марганец. Люди не пострадали.
Враг запустил крылатые ракеты Х-59/69 из двух российских истребителей Су-57.
Взрывы раздавались в Николаевской области и в районе Черкасс.
В результате атаки россиян беспилотниками по Киеву есть повреждения у:
Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, в результате атаки врага в Дарницком районе столицы пострадала женщина. Ее доставили в больницу и делают операцию.
Аналитики ISW сообщили, что оккупанты ведут бои малой интенсивности и готовятся к наступлению на острова в дельте Днепра.
Власти города сообщили, что в результате ракетной атаки враг повредил трехэтажку и более 10 частных домов.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и Владимир Зеленский сообщили, что домой из российского плена вернулись 95 защитников. Это был 58 обмен военнопленными во время полномасштабного вторжения.
Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 – к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора,
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