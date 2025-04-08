Украина готовит удары вглубь России, враг продвигается на фронте: хронология 1140 дня войны

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 1140 день. Враг не меняет своего варварского подхода и продолжает террор украинского мирного населения.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте и российские удары 8 апреля сообщает 24 Канал.

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