Атака "Шахедов" на Украину, Россия подняла в воздух Ту-95МС: хронология 996 дня войны

15 ноября 2024, 07:25
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Автор: Ярослав Погончук

Россия не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. Ей мешают украинские защитники, которые дают достойный отпор врагу.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 996 дней. О главных событиях суток, ситуацию на фронте и достижения на международной арене – читайте в тексте 24 Канала.

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07:22, 15 ноября

Враг оккупировал Ровнополь и имеет продвижение в около 7 населенных пунктов

Аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Ровнополь в Донецкой области и продвинулись в районах 7 населенных пунктов: Плехово, Новая Ильинка, Новодмитровка, Петровка, Антоновка, Вознесенка и Новоселидовка.

07:21, 15 ноября

В России взлетели бомбардировщики Ту-95МС

В начале 15 ноября с российского аэродрома "Оленья" взлетели 8 бомбардировщиков Ту-95МС.

07:15, 15 ноября

Оккупант зарезал мужчину, который хотел пойти в ЧВК "Вагнера"

В Москве "ветеран" зарезал мужчину, который заявил, что хотел бы подписать контракт с ЧВК "Вагнера".

Все из-за того, что на предложение поехать на фронт и помощь в подписании контракта, тот отказался.