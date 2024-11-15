Атака "Шахедов" на Украину, Россия подняла в воздух Ту-95МС: хронология 996 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. Ей мешают украинские защитники, которые дают достойный отпор врагу.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 996 дней. О главных событиях суток, ситуацию на фронте и достижения на международной арене – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Российская армия не контролирует район Купянска, Ильинка – оккупирована: обзор фронта и карты ISW