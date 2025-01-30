В ВСУ рассказали, как часто враг штурмует на "Жигулях"

Иногда российские оккупанты додумываются ехать на штурм на "Жигулях". Правда, это происходит не на всех участках фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант батальона Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш, заметив, что российские оккупанты используют время от времени различные "тарадайки".

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Часто ли они используют "Жигули"

Как отметил военный, за все время полномасштабной войны Силы обороны Украины сожгли колоссальное количество бронированной техники оккупантов. На некоторых участках у них может быть нехватка такой "брони", поэтому в дело идут даже "Жигули".

"Брони" было сожжено очень много. У них время от времени есть накаты на технике. Но это больше такая легкобронированная. Есть танки, которые используют как тралы. Есть различные баги и квадроциклы. Накат из "Жигулей" мы еще не видели. Возможно, у тех оккупантов, которые у нас, еще есть определенный запас техники,

– рассказал военный.

Конечно, российская пехота использует различные "драндулеты" для логистики. Однако на участке фронта, где воюет защитник, захватчики еще не применяли "Жигули" для штурмов.

Добавим, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 20597 боевых бронированных машин. Также Силы обороны Украины уже уничтожили более 834 тысяч российских оккупантов.