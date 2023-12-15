Символизм зашкаливает: к каким датам оккупанты постараются принести Путину победы

Оккупанты пытались захватить Авдеевку до так называемой "прямой линии" Владимира Путина. Об этом рассказывали родственники мобилизованных россиян, которых захватчики бросали на "мясные штурмы". Однако, несмотря на попытки, серьезных успехов у врага нет.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что россияне очень тяготеют к разным символизмам. Поэтому пытаются подстроить события к определенным датам для того, чтобы потом красиво рассказывать о якобы "успехах".

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Какие даты важны для врага

К сожалению, надо констатировать, что российской армии удается продвигаться на определенных локациях, в частности вблизи Андреевки на Донетчине. Также были сообщения о тактических продвижениях под Купянском, под опасностью находится и Марьинка.

Однако существенных побед, о которых можно отчитываться Путину, нет. Следовательно, российская армия пытается захватить хоть что-то под определенную дату, чтобы главе Кремля было о чем говорить.

Символизм у них зашкаливает. Думаю, и Новый год, и 23 февраля следующего года, и 17 марта, когда состоятся выборы – все это станет дедлайнами, к которым россияне будут пытаться "подарить" что-то своим "вождям",

– подчеркнул Денис Попович.

О чем говорил Путин на пресс-конференции