Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що росіяни дуже тяжіють до різних символізмів. Тому намагаються підлаштувати події до певних дат для того, щоб потім красиво розповідати про нібито "успіхи".

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Які дати є важливими для ворога

На жаль, треба констатувати, що російській армії вдається просуватися на певних локаціях, зокрема поблизу Андріївки, що на Донеччині. Також були повідомлення про тактичні просування під Куп'янськом, під небезпекою перебуває і Мар'їнка.

Однак, суттєвих перемог, про які можна звітувати Путіну, немає. Відтак російська армія намагається захопити хоч щось під певну дату, щоб очільник Кремля мав про що говорити.

Символізм у них зашкалює. Думаю, і Новий рік, і 23 лютого наступного року, і 17 березня, коли відбудуться вибори, – все це стане дедлайнами, до яких росіяни намагатимуться "подарувати" щось своїм "вождям",

– підкреслив Денис Попович.

Про що говорив Путін на пресконференції