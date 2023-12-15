Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что россияне очень тяготеют к разным символизмам. Поэтому пытаются подстроить события к определенным датам для того, чтобы потом красиво рассказывать о якобы "успехах".
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Какие даты важны для врага
К сожалению, надо констатировать, что российской армии удается продвигаться на определенных локациях, в частности вблизи Андреевки на Донетчине. Также были сообщения о тактических продвижениях под Купянском, под опасностью находится и Марьинка.
Однако существенных побед, о которых можно отчитываться Путину, нет. Следовательно, российская армия пытается захватить хоть что-то под определенную дату, чтобы главе Кремля было о чем говорить.
Символизм у них зашкаливает. Думаю, и Новый год, и 23 февраля следующего года, и 17 марта, когда состоятся выборы – все это станет дедлайнами, к которым россияне будут пытаться "подарить" что-то своим "вождям",
– подчеркнул Денис Попович.
О чем говорил Путин на пресс-конференции
- Российский диктатор озвучил ряд циничных и абсурдных заявлений о войне в Украине. По его словам, цели оккупантов не изменились, поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока их не выполнят. Традиционно Путин угрожал, что Запад якобы перестанет помогать Украине, а войну назвал "гражданской".
- Так называемый российский президент сказал, что в войне против Украины принимают участие 617 тысяч военнослужащих. Также он заявил, что в России ЧВК не существует, но добавил, что среди боевиков частной военной компании были близкие ему люди, которые погибли.
- "Прямую линию" Путина прокомментировали в Офисе Президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что якобы "неудобные" вопросы были для того, чтобы создать иллюзию свободы слова. В то же время глава Кремля рассказывал сказки о численности россиян на фронте, а также об успехах в мобилизации.