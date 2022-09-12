Боятся удара ВСУ: большое количество отрядов "кадыровцев" убегает из Донецка в тыл

В ходе контрнаступления ВСУ по всем направлениям россияне начали бежать. Эта тенденция охватила и оккупированный Донецк.

Источники 24 канала в разведке сообщили, что началось движение среди "кадыровцев". Разведчики говорят, что они убегают.

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Куда бегут "кадыровцы"

По данным наших спецслужб, большое количество отрядов "кадыровцев" убегает из Донецка в тыл.

Более 10 танков, 10 БТРов и куча другой техники везли сегодня через Макеевку в направлении Шахтерска.

Скорее всего, тиктокеры боятся удара ВСУ на Донецк и убегают.

"Кадыровцы" на войне в Украине

Военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что бойцы главы Чечни рамзана кадырова выполняют только полицейские функции. Своими действиями они не способны эффективно влиять на ситуацию на поле боя.

Боец Дюсембин Жасулан, участвовавший в обороне города Волноваха, рассказывал, что перед кадыровцами шли боевики, которых расстреливали на месте, если они пытались покинуть поле боя.

А глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения. Кадыров отметил, что его "тик-ток-войска" отдыхали, а теперь, мол, возвращаются на передовую.

Что известно о новых "кадыровцах": смотрите видео