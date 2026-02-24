Военкор Сил Обороны Украины Артем Овдиенко рассказал 24 Каналу, что пошел в армию во второй год полномасштабной войны. Он, как ведущий, каждый день был в эпицентре новостей о фронте, поэтому понемногу осознавал, что хочет приобщиться к войску, чтобы помочь тем, кто уже там.

"Я чувствовал давление долга перед собой, перед Родиной, перед семьей, чтобы я присоединился к Силам обороны", – сказал он.

Как ведущий 24 Канала присоединился к армии?

Артем Овдиенко отметил, что совершенно случайно присоединился к пограничным войскам.

Я просто рассылал свои резюме. Тогда только появилось то, что войска набирали себе людей. Мне много где отказывали, но пограничники согласились рассмотреть мое резюме и взять меня делать то, что я умею. Я военный корреспондент, езжу на фронт, снимаю материалы о ходе войны,

– сказал он.

Специфика его работы заключается в том, что он снимает то, чем занимаются пограничники. ГПСУ продолжает защищать границы с Беларусью, Венгрией, с Польшей и с Россией.

Военкор Сил Обороны Украины отметил, что пограничники также воюют на Донбассе, под Волчанском, держат позиции в Херсоне. Важно понимать, что Государственная пограничная служба – это часть Сил обороны Украины.

Стоит добавить, что Верховная Рада Украины приняла в 2024 году законопроект №11091 об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек – до 75 тысяч, из которых до 67 тысяч будут составлять военнослужащие. Решение поддержали 327 депутатов, обосновав его необходимостью усилить защиту границ на фоне российской агрессии.

