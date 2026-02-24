Воєнкор Сил Оборони України Артем Овдієнко розповів 24 Каналу, що пішов до війська у другий рік повномасштабної війни. Він, як ведучий, кожного дня була в епіцентрі новин про фронт, тому потрохи усвідомлював, що хоче долучитись до війська, щоб допомогти тим, хто вже там.

"Я відчував тиск обов'язку перед собою, перед Батьківщиною, перед родиною, щоб я долучився до Сил оборони", – сказав він.

Як ведучий 24 Каналу долучився до війська?

Артем Овдієнко зазначив, що абсолютно випадково долучився до прикордонних військ.

Я просто розсилав свої резюме. Тоді тільки з'явилося те, що війська набирали собі людей. Мені багато де відмовляли, але прикордонники зголосилися розглянути моє резюме і взяти мене робити те, що я вмію. Я воєнний кореспондент, їжджу на фронт, знімаю матеріали про перебіг війни,

– сказав він.

Специфіка його роботи полягає в тому, що він знімає те, чим займаються прикордонники. ДПСУ продовжує боронити кордони з Білоруссю, Угорщиною, з Польщею та і з Росією.

Воєнкор Сил Оборони України зазначив, що прикордонники також воюють на Донбасі, під Вовчанськом, тримають позиції у Херсоні. Важливо розуміти, що Державна прикордонна служба – це частина Сил оборони України.

Варто додати, що Верховна Рада України ухвалила 2024 року законопроєкт №11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб – до 75 тисяч, з яких до 67 тисяч становитимуть військовослужбовці. Рішення підтримали 327 депутатів, обґрунтувавши його потребою посилити захист кордонів на тлі російської агресії.

