Воєнкор Сил Оборони України Артем Овдієнко розповів 24 Каналу, що пішов до війська у другий рік повномасштабної війни. Він, як ведучий, кожного дня була в епіцентрі новин про фронт, тому потрохи усвідомлював, що хоче долучитись до війська, щоб допомогти тим, хто вже там.
"Я відчував тиск обов'язку перед собою, перед Батьківщиною, перед родиною, щоб я долучився до Сил оборони", – сказав він.
Як ведучий 24 Каналу долучився до війська?
Артем Овдієнко зазначив, що абсолютно випадково долучився до прикордонних військ.
Я просто розсилав свої резюме. Тоді тільки з'явилося те, що війська набирали собі людей. Мені багато де відмовляли, але прикордонники зголосилися розглянути моє резюме і взяти мене робити те, що я вмію. Я воєнний кореспондент, їжджу на фронт, знімаю матеріали про перебіг війни,
– сказав він.
Специфіка його роботи полягає в тому, що він знімає те, чим займаються прикордонники. ДПСУ продовжує боронити кордони з Білоруссю, Угорщиною, з Польщею та і з Росією.
Воєнкор Сил Оборони України зазначив, що прикордонники також воюють на Донбасі, під Вовчанськом, тримають позиції у Херсоні. Важливо розуміти, що Державна прикордонна служба – це частина Сил оборони України.
Варто додати, що Верховна Рада України ухвалила 2024 року законопроєкт №11091 про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб – до 75 тисяч, з яких до 67 тисяч становитимуть військовослужбовці. Рішення підтримали 327 депутатів, обґрунтувавши його потребою посилити захист кордонів на тлі російської агресії.
Війна в Україні: останні новини
До річниці повномасштабного вторгнення представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що цілі так званої "СВО" будуть досягнуті, а мир можливий лише на умовах Москви. Вона назвала рішення про напад "обґрунтованим" і заперечила порушення Будапештського меморандуму.
У зверненні до Європейського парламенту Володимир Зеленський різко розкритикував Володимира Путіна, заявивши, що російський режим прагне знищувати свободу не лише всередині країни, а й за її межами. Він наголосив, що кремлівський диктатор уособлює війну, а його підтримка означає підтримку агресії.
В інтерв'ю німецькому мовнику ARD Зеленський заявив, що головне досягнення нині – збереження незалежності держави, попри складну боротьбу та внутрішні виклики. За словами президента, Україна не програє ні на фронті, ні в міжнародній площині, а кінцева мета – повне відновлення територіальної цілісності без рішень із фатальними наслідками.