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24 Канал Новости Украины Заявления Трампа, атака "Шахедами" и помощь Украине: хронология 1238 дня войны
15 июля, 06:29
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Заявления Трампа, атака "Шахедами" и помощь Украине: хронология 1238 дня войны

Дария Черныш

Начались 1238 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Ночью враг снова запускал "Шахеды" по мирным городам.

О главных событиях 15 июля, последствия вражеских атак, важные заявления относительно Украины, ситуацию на фронте и в тылу – пишет 24 Канал.

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Главные события 15 июля

 

 

06:25, 15 июля

Германия передаст Украине Patriot и купит новые в США, – WP

Германия может передать Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, а взамен приобрести новые в США.

Высокопоставленный Белый дом Писториус заявил, что окончательное решение о передаче систем примут в ближайшие дни или недели, однако поставки первой системы продлится несколько месяцев.
 

06:12, 15 июля

Взрывы во время атаки

Во время атаки российских дронов-камикадзе взрывы прогремели по меньшей мере в трех городах. Их было слышно, в частности в Запорожье, Николаеве и Кропивницком.

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях востока, севера и юга Украины.