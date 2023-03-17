Бельгия передаст Украине грузовики, во Франции – масштабные протесты: хронология 387 дня войны
17 марта 2023, 06:13Читати новину українською
По состоянию на 17 марта в Украине 387 день после начала полномасштабного вторжения России. Ситуация на линии фронта тяжелая, однако наши защитники и защитницы дают достойный отпор врагу.
О важных событиях, которые произошли на фронте и международной арене в этот день – читайте в материале 24 Канала.
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Потери врага на 17 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
- Враг продолжает наступать на 5 главных направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
- На оккупированной территории Запорожской области продолжается паспортизация населения.
- В Олешковскую районную больницу Херсонской области на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.