Бельгия передаст Украине грузовики, во Франции – масштабные протесты: хронология 387 дня войны

По состоянию на 17 марта в Украине 387 день после начала полномасштабного вторжения России. Ситуация на линии фронта тяжелая, однако наши защитники и защитницы дают достойный отпор врагу.

О важных событиях, которые произошли на фронте и международной арене в этот день – читайте в материале 24 Канала.

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Во Франции, 16 марта, вспыхнули массовые протесты по всей стране. Все из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, которое правительство приняло без голосования в парламенте.



Французы вышли против скандального закона о повышении пенсионного возраста / Фото AP



Полиция Франции арестовала часть митингующих / Фото AP

В Париже горят авто из-за масштабных протестов: смотрите видео

Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков. Первая партия Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat отправится в Украину уже на следующей неделе.За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 760 оккупантов. Общее количество потерь россиян уже достигло 163 320 человек.



Потери врага на 17 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг продолжает наступать на 5 главных направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На оккупированной территории Запорожской области продолжается паспортизация населения.

В Олешковскую районную больницу Херсонской области на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Недавно с полигона Ливии исчезли 10 бочек природного урана. Ливийская армия заявила, что нашла потерянный химический элемент возле границы с Чадом.В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку по состоянию на 17 марта. Выделим коротко главные тезисы:

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о терроре оккупантов в отношении местного населения. По ее словам, россияне лишили херсонцев на оккупированных территориях дома, а теперь депортируют местное население, размещая их в санаториях, пансионатах и базах отдыха, которые не используются по назначению.СБУ подтвердила, что у жены и родственников бывшего замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко есть российское гражданство. Заметим, что сам Семочко ранее заявлял, мол, его жена имеет только украинский паспорт, а также подал на журналистов в суд с требованием опровергнуть информацию.