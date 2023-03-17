Про важливі події, які відбулись цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво В Україну прибудуть 4 винищувачі МіГ-29, надія на перелом у Бахмуті: хронологія 386 дня війни