Про важливі події, які відбулись цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Станом на 17 березня в Україні триває 387 день від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ситуація на лінії фронту важка, однак наші захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогу.
Про важливі події, які відбулись цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Цікаво В Україну прибудуть 4 винищувачі МіГ-29, надія на перелом у Бахмуті: хронологія 386 дня війни