Россияне штурмуют Покровское направление и обстреливают Курщину: карта боевых действий 1 февраля

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Враг пытается продвинуться вглубь украинских территорий и атакует позиции Сил обороны.

За минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении за минувшие сутки произошло две вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты 6 раз атаковали украинские позиции. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

Силы обороны отражают российские штурмы на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз и пытался продвинуться вперед неподалеку Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов.

На Северском направлении российская армия 6 раз безрезультатно пыталась вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного, осуществляя штурмовые действия.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки произошло 5 штурмовых действий в районах Часового Яра, Ступочков, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении россияне совершили 10 атак в районе Торецка.

Россияне атакуют вблизи Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 61 вражеский штурм в сторону населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Успеновка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Враг штурмует Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 9 штурмов оккупантов. Враг сосредотачивал наступательные усилия в районах Константинополя и Раздольного.

На Гуляйпольском направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации россияне дважды безрезультатно пытались подвинуть украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополь и Новоселка.

На Ореховском направлении в районе Новоданиловки захватчики совершили один тщетный штурм украинских позиций.

На Приднепровском направлении российская армия 4 раза атаковала наши позиции. Однако, понесла потери и отошла.

На Курском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили 12 вражеских атак. Кроме этого, оккупанты нанесли 347 артиллерийских обстрелов, из них 8 - из реактивных систем залпового огня. А также осуществили 20 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.