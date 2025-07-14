Россияне наступают на Покровском направлении и атакуют возле Торецка: карта боевых действий 14 июля

Российские войска продолжают наступать на разных направлениях фронта. Однако украинские бойцы противостоят врагу.

Только за прошедшие сутки на фронте произошло 212 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 14 июля?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 15 атак россиян. Враг нанес 10 авиационных ударов, в общем сбросил 22 управляемые авиационные бомбы и совершил 340 обстрелов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Меловое, Строевка, Волчанск и Зеленое.

Россияне атакуют вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении оккупанты атаковали семь раз. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении произошло 28 атак. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий российских войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

Оккупанты атакуют в районе Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия российской армии в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка.

Российская армия наступает на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи украинских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки не зафиксировано боевых столкновений.

На Ореховском направлении россияне дважды проводили наступательные действия и пытались продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток россиян продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

В Генштабе отмечают, что наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских захватчиков.

Кроме этого, украинские воины обезвредили три танка, четыре боевых бронированных машины, 51 артиллерийскую систему, 124 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 102 единицы автомобильной и три единицы специальной российской техники.